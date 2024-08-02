    Чи можу я замінити батарею зубної щітки Sonicare?

    Оновлено 06 січня 2025 р.

    Якщо зубна щітка Sonicare не вмикається, заміна батареї навряд чи вирішить проблему. Ви можете подати онлайн-запит на отримання гарантійного обслуговування й допомоги в заміні пристрою тут або зверніться до нас тут.  Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію.

    Вбудовану акумуляторну батарею можна вилучити для утилізації, а інструкції з видалення батареї доступні в посібниках і документації для вашого виробу тут. Якщо ви не можете розбирати електронні пристрої, ми рекомендуємо звернутися по професійну допомогу до місцевого магазину з переробки електроніки або ремонту.

    Радимо не замінювати батарею самостійно, оскільки це може збільшити ризик виникнення пожежі або інших потенційних небезпек.

    Примітка: Відкриття зубної щітки призведе до анулювання гарантії на виріб.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX7403/05 , HX7428/02 , HX7113/01 , HX7423/01 , HX7400/06 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7420/01 , HX7406/01 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX9997/32 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX7408/02 , HX7403/01 , HX7406/02 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9911/09 , HX6352/42 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9914/69 , HX9911/17 , HX9911/27 , HX9903/03 , HX3212/03 , HX6322/04 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6212/87 , HX9924/47 , HX9954/57 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX6311/07 , HX6511/50 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

