Якщо зубна щітка Sonicare не вмикається, заміна батареї навряд чи вирішить проблему. Ви можете подати онлайн-запит на отримання гарантійного обслуговування й допомоги в заміні пристрою тут або зверніться до нас тут . Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію.

Вбудовану акумуляторну батарею можна вилучити для утилізації, а інструкції з видалення батареї доступні в посібниках і документації для вашого виробу тут. Якщо ви не можете розбирати електронні пристрої, ми рекомендуємо звернутися по професійну допомогу до місцевого магазину з переробки електроніки або ремонту.

Радимо не замінювати батарею самостійно, оскільки це може збільшити ризик виникнення пожежі або інших потенційних небезпек.

Примітка: Відкриття зубної щітки призведе до анулювання гарантії на виріб.