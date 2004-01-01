Як змінити налаштування інтенсивності на зубній щітці Sonicare?
Зміна інтенсивності на Sonicare Prestige 9900
На зубній щітці налаштовано високий рівень інтенсивності за замовчуванням. Це третій і найбільший із трьох індикаторів.
Середній індикатор – для середньої інтенсивності.
Нижній індикатор – для низької інтенсивності.
Ви можете змінити налаштування під час чищення, натиснувши на індикатори інтенсивності, або в додатку Sonicare.
Зміна інтенсивності на DiamondClean Smart
Зміна інтенсивності за допомогою кнопки живлення
Зміна інтенсивності на FlexCare Platinum
Зміна інтенсивності в додатку Sonicare (тільки для Prestige)
Ви також можете змінити інтенсивність зубної щітки Sonicare Prestige у додатку Sonicare. Ось як:
Відкрийте додаток Sonicare.
На екрані перед чищенням натисніть кнопку ^, щоб розширити налаштування зубної щітки: Торкніться кнопки низької, середньої або високої інтенсивності у верхній частині екрана.
На екрані з оновленням з’явиться позначка. Інтенсивність успішно змінено. Також це буде відображатися на ручці.
Натисніть стрілку <, щоб почати чистити з новою інтенсивністю.