    Як змінити налаштування інтенсивності на зубній щітці Sonicare?

    Оновлено 18 листопада 2024 р.
    Ви можете змінити інтенсивність зубної щітки Sonicare на ручці або через додаток. Перегляньте різні способи зміни інтенсивності зубної щітки Sonicare нижче.  

    Зміна інтенсивності на Sonicare Prestige 9900

    На зубній щітці налаштовано високий рівень інтенсивності за замовчуванням. Це третій і найбільший із трьох індикаторів.  

    • Середній індикатор – для середньої інтенсивності.  

    • Нижній індикатор – для низької інтенсивності. 

    Ви можете змінити налаштування під час чищення, натиснувши на індикатори інтенсивності, або в додатку Sonicare.

    Зміна інтенсивності на DiamondClean Smart

    Можна вибрати один із трьох різних рівнів інтенсивності: низький, середній і високий. Інтенсивність буде автоматично встановлюватися залежно від під’єднаної насадки для щітки. Під час чищення можна змінити інтенсивність, натиснувши кнопку режиму/інтенсивності. Цю функцію неможливо змінювати, якщо ручку призупинено або вимкнено. 

    Зміна інтенсивності за допомогою кнопки живлення

    Деякі зубні щітки Sonicare мають режими інтенсивності, але не мають світлодіодів. На цих моделях можна змінювати інтенсивність за допомогою кнопки живлення під час використання.

    Зміна інтенсивності на FlexCare Platinum

    Можна вибрати один із трьох різних рівнів інтенсивності: низький, середній і високий. Щоб підвищити рівень інтенсивності, натисніть кнопку +. Щоб зменшити рівень інтенсивності, натисніть кнопку -. Зробити це можна в будь-який час під час чищення. 

    Зміна інтенсивності в додатку Sonicare (тільки для Prestige)

    Ви також можете змінити інтенсивність зубної щітки Sonicare Prestige у додатку Sonicare. Ось як: 

    1. Відкрийте додаток Sonicare. 

    1. На екрані перед чищенням натисніть кнопку ^, щоб розширити налаштування зубної щітки: Торкніться кнопки низької, середньої або високої інтенсивності у верхній частині екрана. 

    1. На екрані з оновленням з’явиться позначка. Інтенсивність успішно змінено. Також це буде відображатися на ручці. 

    1. Натисніть стрілку <, щоб почати чистити з новою інтенсивністю. 

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX7403/05 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7400/06 , HX7406/01 , HX7420/01 , HX7108/01 , HX7106/01 , HX9997/32 , HX7101/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , CP0551/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX9911/23 , HX9911/19 , HX7408/02 , HX7403/01 , HX7406/02 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9992/12 , HX9914/54 , HX6481/50 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9944/13 , HX9911/09 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX9911/17 , HX9914/69 , HX9911/94 , HX9911/27 , HX9903/03 , HX9362/67 , HX9342/02 , HX9172/14 , HX9901/13 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9334/41 , HX9392/39 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9924/47 , HX9954/57 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX9394/40 , HX9352/30 , HX9142/32 , HX9372/04 , HX9334/34 , HX9352/04 , HX9332/04 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

