Служба поддержки Philips Как очищать устройство Philips OneBlade?

Регулярная очистка OneBlade после каждого применения позволяет поддерживать эффективность устройства для оптимальных результатов бритья. Чтобы выполнить очистку устройства, выполните следующие действия:

Чтобы избежать повреждения OneBlade, не стучите ручкой о раковину и другие жесткие поверхности. Снимите с устройства насадки и сдуйте остатки волос с лезвия. Включите устройство OneBlade и промойте лезвие и ручку теплой водой. Отдельно промойте аксессуары теплой водой.

Информация на данной странице относится к моделям: QP1424/65 , QP1324/20 , QP6506/15 . Показать больше ›