Как очищать устройство Philips OneBlade?

Регулярная очистка OneBlade после каждого применения позволяет поддерживать эффективность устройства для оптимальных результатов бритья. Чтобы выполнить очистку устройства, выполните следующие действия:
Чтобы избежать повреждения OneBlade, не стучите ручкой о раковину и другие жесткие поверхности.
Снимите с устройства насадки и сдуйте остатки волос с лезвия. Включите устройство OneBlade и промойте лезвие и ручку теплой водой.
Отдельно промойте аксессуары теплой водой.
Не сушите лезвие с помощью полотенца или салфеток. Дайте устройству и насадкам высохнуть самостоятельно. Не рекомендуется извлекать волосы из устройства с помощью острых объектов, например пинцета.
Для получения более подробной информации об обслуживании Philips OneBlade см. онлайн-руководство или свяжитесь с нами.
Обратите внимание! Аксессуары, поставляемые с вашей моделью устройства, могут отличаться от тех, что демонстрируются на изображении ниже. Однако инструкции по очистке применимы ко всем моделям OneBlade.
Информация на данной странице относится к моделям:QP1424/65 , QP1324/20 , QP6506/15 . Показать больше ›