Служба підтримки Philips Як почистити Philips OneBlade?

Регулярне чищення OneBlade після кожного використання дозволяє пристрою ефективно працювати, забезпечуючи найкраще гоління. Щоб почистити пристрій, виконайте наведені нижче дії.

Щоб не пошкодити OneBlade, не вдаряйте ручку об раковину чи тверді поверхні. Зніміть насадки з пристрою і здуйте залишки волосся на лезі. Увімкніть OneBlade і сполосніть лезо й ручку теплою водою. Сполосніть насадки окремо теплою водою.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: QP2724/31 , QP1424/65 , QP1324/20 . Показати більше ›