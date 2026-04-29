Як почистити Philips OneBlade?

Регулярне чищення OneBlade після кожного використання дозволяє пристрою ефективно працювати, забезпечуючи найкраще гоління. Щоб почистити пристрій, виконайте наведені нижче дії.
Щоб не пошкодити OneBlade, не вдаряйте ручку об раковину чи тверді поверхні.
Зніміть насадки з пристрою і здуйте залишки волосся на лезі. Увімкніть OneBlade і сполосніть лезо й ручку теплою водою.
Сполосніть насадки окремо теплою водою.
Не сушіть лезо рушником або тканиною. Дайте пристрою та його насадкам висохнути. Не видаляйте волосся з пристрою за допомогою гострих предметів, таких як пінцет.
Щоб отримати додаткові відомості про догляд за Philips OneBlade, читайте цифровий посібник користувача або зв’яжіться з нами.
Візьміть до уваги таке: Аксесуари, що входять у комплект вашого виробу, можуть відрізнятися від тих, що наведені на малюнку нижче. Однак наведені інструкції щодо чищення стосуються усіх моделей OneBlade.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:QP2724/31 , QP1424/65 , QP1324/20 . Показати більше ›