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Коли слід заміняти лезо Philips OneBlade?

Перевірте індикатор зносу на OneBlade, щоб визначити, коли слід замінити лезо. Коли символ заміни добре видно, настав час замінити лезо. Кожне лезо слід використовувати в середньому приблизно чотири місяці, але це може залежати від вашого режиму гоління.

Крім того, ви також можете відстежувати стан леза в додатку Philips OneBlade.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: QP2724/31 , QP1424/65 , QP1324/20 . Показати більше  ›

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