Коли слід заміняти лезо Philips OneBlade?

Ваш пристрій OneBlade оснащено індикатором зносу леза, який поступово стане видимим. Символ стрілки буде повільно з’являтися на лезі під час використання. Коли цей символ (зображено справа на малюнку внизу) добре видно, настав час змінити лезо.



На деяких старих лезах замість символу зі стрілкою буде видно зелену смужку (зліва на зображенні нижче).



Для оптимальної роботи пристрою Philips рекомендує замінювати лезо раз на чотири місяці.



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