КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Когда следует заменять лезвие Philips OneBlade?

Вы можете определить, когда необходимо заменить лезвие OneBlade, проверив внешний вид лезвия. А если вы пользуетесь OneBlade с подключением по Bluetooth, эта информация будет доступна в приложении Philips Daily Care. Ниже вы узнаете, как определить, необходимо ли заменить лезвие OneBlade.

Информация на данной странице относится к моделям: QP1424/65 , QP1324/20 , QP6506/15 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips