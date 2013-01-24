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    Увлажнитель воздуха

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    Гигиеничное и естественное увлажнение 

    Автоматическое управление и технология умного испарения

    humidifier-product
    Увлажнитель воздуха Philips с точностью борется с сухим воздухом. Он равномерно распределяет увлажненный воздух по комнате и распространяет на 99% меньше бактерий, чем ведущие ультразвуковые увлажнители воздуха.
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    Какая идеальная влажность в вашем доме?

     

    Увлажнение воздуха до уровня 40–60% максимально уменьшает количество заболеваний, которые могут обостриться из-за сухого воздуха. Этот оптимальный диапазон влажности также предотвращает рост бактерий и образование плесени, а также делает воздух внутри помещения значительно приятнее для вдыхания. 

    Ощутите комфорт здорового увлажнения воздуха

     

    Наше тело состоит приблизительно на 60% из воды. Поэтому не удивительно, что сухой воздух в доме может вызвать раздражения зимой, когда включено отопление, и летом, когда включен кондиционер.

     

    Поскольку воздух с низким уровнем влажности содержит меньше влаги, многим людям тяжело дышать, они страдают от сухости и свербежа глаз, носа и горла. Из-за сухого воздуха тяжелее спать, он может увеличить количество аллергий, астм и других респираторных заболеваний. Также могут размножаться бактерии и вирусы; низкая влажность может вызывать сухость волос и кожи.

    Здоровый воздух с меньшим на 99% количеством бактерий

     

    Нет ничего проще. Технология NanoCloud в наших увлажнителях использует процесс естественного испарения для увлажнения воздуха в доме.

     

    Молекулы воды такие маленькие, что распространяют меньше бактерий*, чем влажность, которую обеспечивают ультразвуковые увлажнители воздуха.

     

    * Результаты базируются на распространенные бактерии Pseudomonas Fragi непосредственно из чистых приборов и чистых фильтров через 2 часа беспрерывного использования при самых высоких настройках с использованием стерилизованной воды с содержанием указанной бактерии в отделении объемом 1 м3 с освежением 280 л/хв.

    Предотвращает белую пыль и влажные пятна

     

    Вода может содержать минералы, кальций и магний, а когда капли воды попадают на мебель, стены и пол, они могут оставлять белые следы. Новый увлажнитель Philips предотвращает это.

     

    Невероятно мелкая, невидимая влажность, которую создает наша технология NanoCloud, слишком мала, чтобы переносить минералы. Вместо этого минералы остаются в резервуаре для воды, в котором они находятся (оттуда их можно легко удалить). Поскольку пар очень мелкий, он остается в воздухе дольше и предотвращает появление влажных пятен на поверхностях, которые вблизи.

    Поддержание постоянной влажности — автоматически

     

    Какая влажность вам подходит? Оптимальная влажность в комнатах должна быть 40–60%. Это самый комфортный уровень, который замедляет образование плесени и развитие бактерий.

     

    Технология NanoCloud нового увлажнителя Philips контролирует воздух и поддерживает постоянный уровень влажности. Вам необходимо только установить нужный уровень — 40%, 50% или 60%. Можно также просто выбрать автоматический режим, а увлажнитель Philips сделает остальную работу.

     

     

    зволожувач
    VitaShield

    Технология внутри — тайна раскрыта

     

    1.       Процесс естественного испарения обеспечивает оптимальное функционирование

    2.       Распространяет меньше бактерий по сравнению с ведущими ультразвуковыми увлажнителями с холодной влагой

    3.       Предотвращает появление влажных пятен и белой пыли

    4.       Умный контроль влажности от 40% до 60%

    5.       Никакой горячей воды, что предотвращает ожоги горячей водой или горячим паром

    Наслаждайтесь
    идеально увлажненным и чистым воздухом с Philips."

    Линейка приборов для увлажнения воздуха дома 

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    Уход за фильтром увлажнителя

     

    Следите за увлажнителем в соответствии с указаниями в этой видеоинструкции или в пособии пользователя.

    прокладки

     

    Фильтр увлажнения для увлажнителя воздуха

    Фильтр увлажнителя с прокладкой Philips обеспечивает достаточное впитывание воды и эффективное испарение. 

    Цена магазина Philips

    Регистрация увлажнителя

    Зарегистрировав новый увлажнитель у Philips, можно легко найти и заказать соответственные сменные фильтра. Новый фильтр — это гарантия более чистого воздуха в доме. Можно также дать согласие на получение обновлений по электронной почте.
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