Наше тело состоит приблизительно на 60% из воды. Поэтому не удивительно, что сухой воздух в доме может вызвать раздражения зимой, когда включено отопление, и летом, когда включен кондиционер.

Поскольку воздух с низким уровнем влажности содержит меньше влаги, многим людям тяжело дышать, они страдают от сухости и свербежа глаз, носа и горла. Из-за сухого воздуха тяжелее спать, он может увеличить количество аллергий, астм и других респираторных заболеваний. Также могут размножаться бактерии и вирусы; низкая влажность может вызывать сухость волос и кожи.