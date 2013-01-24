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Увлажнение воздуха до уровня 40–60% максимально уменьшает количество заболеваний, которые могут обостриться из-за сухого воздуха. Этот оптимальный диапазон влажности также предотвращает рост бактерий и образование плесени, а также делает воздух внутри помещения значительно приятнее для вдыхания.
Наше тело состоит приблизительно на 60% из воды. Поэтому не удивительно, что сухой воздух в доме может вызвать раздражения зимой, когда включено отопление, и летом, когда включен кондиционер.
Поскольку воздух с низким уровнем влажности содержит меньше влаги, многим людям тяжело дышать, они страдают от сухости и свербежа глаз, носа и горла. Из-за сухого воздуха тяжелее спать, он может увеличить количество аллергий, астм и других респираторных заболеваний. Также могут размножаться бактерии и вирусы; низкая влажность может вызывать сухость волос и кожи.
Нет ничего проще. Технология NanoCloud в наших увлажнителях использует процесс естественного испарения для увлажнения воздуха в доме.
Молекулы воды такие маленькие, что распространяют меньше бактерий*, чем влажность, которую обеспечивают ультразвуковые увлажнители воздуха.
* Результаты базируются на распространенные бактерии Pseudomonas Fragi непосредственно из чистых приборов и чистых фильтров через 2 часа беспрерывного использования при самых высоких настройках с использованием стерилизованной воды с содержанием указанной бактерии в отделении объемом 1 м3 с освежением 280 л/хв.
Вода может содержать минералы, кальций и магний, а когда капли воды попадают на мебель, стены и пол, они могут оставлять белые следы. Новый увлажнитель Philips предотвращает это.
Невероятно мелкая, невидимая влажность, которую создает наша технология NanoCloud, слишком мала, чтобы переносить минералы. Вместо этого минералы остаются в резервуаре для воды, в котором они находятся (оттуда их можно легко удалить). Поскольку пар очень мелкий, он остается в воздухе дольше и предотвращает появление влажных пятен на поверхностях, которые вблизи.
Какая влажность вам подходит? Оптимальная влажность в комнатах должна быть 40–60%. Это самый комфортный уровень, который замедляет образование плесени и развитие бактерий.
Технология NanoCloud нового увлажнителя Philips контролирует воздух и поддерживает постоянный уровень влажности. Вам необходимо только установить нужный уровень — 40%, 50% или 60%. Можно также просто выбрать автоматический режим, а увлажнитель Philips сделает остальную работу.
1. Процесс естественного испарения обеспечивает оптимальное функционирование
2. Распространяет меньше бактерий по сравнению с ведущими ультразвуковыми увлажнителями с холодной влагой
3. Предотвращает появление влажных пятен и белой пыли
4. Умный контроль влажности от 40% до 60%
5. Никакой горячей воды, что предотвращает ожоги горячей водой или горячим паром
Наслаждайтесь
идеально увлажненным и чистым воздухом с Philips."
HU3918/10
HU4803/01
HU4801
HU4813/10
Следите за увлажнителем в соответствии с указаниями в этой видеоинструкции или в пособии пользователя.
Фильтр увлажнения для увлажнителя воздуха
Фильтр увлажнителя с прокладкой Philips обеспечивает достаточное впитывание воды и эффективное испарение.
AC3829/10
AC2729/50
AC1214/10
AC4550/50
AC2959/53
AC0820/10