У некоторых малышей возможна аллергическая реакция на протеин, содержащийся в молочных смесях для младенцев. При наличии у квалифицированного медицинского специалиста подобных подозрений он порекомендует перейти на особую диету, чтобы поверить, исчезнут ли в этом случае признаки аллергии.

Гидролизованные молочные смеси

Молочный протеин в этих смесях расщеплен на мелкие частицы, которые не будут вызывать аллергическую реакцию. Данные смеси имеют необычный вкус, поэтому совсем маленькие дети переходят на них с готовностью, а малышам постарше они кажутся непривычными.

Молочные смеси с аминокислотами

Если после приема гидролизованных молочных смесей улучшения не наступило, можно попробовать молочные смеси с содержанием аминокислот.

Соевые молочные смеси

В соевых смесях молоко отсутствует в принципе, однако они не рекомендуются малышам в возрасте младше шести месяцев из-за содержания большого количества фитоэстрогенов, которые могут привести к появлению гормональных проблем, особенно у младенцев.

Если вы хотите убедиться, что в детском питании содержаться все необходимые питательные вещества для полноценного роста и развития малыша, проконсультируйтесь с дипломированным диетологом.