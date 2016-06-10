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В редких случаях аллергическая реакция на материнское молоко может вызвать экзему, колики, рвоту и потерю в весе. Приведенная здесь информация поможет вам на первых порах, но при подозрении на аллергическую реакцию на молоко у малыша необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.
У некоторых малышей возможна аллергическая реакция на протеин, содержащийся в молочных смесях для младенцев. При наличии у квалифицированного медицинского специалиста подобных подозрений он порекомендует перейти на особую диету, чтобы поверить, исчезнут ли в этом случае признаки аллергии.
Гидролизованные молочные смеси
Молочный протеин в этих смесях расщеплен на мелкие частицы, которые не будут вызывать аллергическую реакцию. Данные смеси имеют необычный вкус, поэтому совсем маленькие дети переходят на них с готовностью, а малышам постарше они кажутся непривычными.
Молочные смеси с аминокислотами
Если после приема гидролизованных молочных смесей улучшения не наступило, можно попробовать молочные смеси с содержанием аминокислот.
Соевые молочные смеси
В соевых смесях молоко отсутствует в принципе, однако они не рекомендуются малышам в возрасте младше шести месяцев из-за содержания большого количества фитоэстрогенов, которые могут привести к появлению гормональных проблем, особенно у младенцев.
Если вы хотите убедиться, что в детском питании содержаться все необходимые питательные вещества для полноценного роста и развития малыша, проконсультируйтесь с дипломированным диетологом.
Аллергическая реакция на грудное молоко встречается крайне редко. Если вы считаете, что причиной проблем малыша является аллергия на грудное молоко, исключите из своей диеты некоторые продукты. Ели вы уберете такие продукты, как рыба, мясо, некоторые овощи или фрукты, их можно легко заменить продуктами той же группы. Однако если вы исключите молоко и молочные продукты, вам потребуется дополнительное потребление кальция (1250–1350 мг в день).
Обсудите этот вопрос с дипломированным диетологом, чтобы ваша диета была достаточно питательной для вас и вашего малыша.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
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