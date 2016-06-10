Когда ребенок научится хорошо пережевывать твердую пищу, в его ежедневный рацион следует включить продукты из четырех групп, которые обеспечат организм малыша всеми необходимыми питательными веществами. Конечно, лучше всего, если это будет домашняя пища, которую ребенок будет есть вместе со взрослыми:

Четыре группы продуктов: