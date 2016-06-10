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Введение прикорма — это познавательный процесс, ведь малыши смогут оценить и полюбить новые вкусы и консистенции пищи, только когда попробуют ее.
Информация из книги "Clinical Paediatric Dietetics", издание третье, 2007 г.
Когда ребенок научится хорошо пережевывать твердую пищу, в его ежедневный рацион следует включить продукты из четырех групп, которые обеспечат организм малыша всеми необходимыми питательными веществами. Конечно, лучше всего, если это будет домашняя пища, которую ребенок будет есть вместе со взрослыми:
Четыре группы продуктов:
Все перечисленные продукты подойдут для начала прикорма, но большинство мам предпочитают зерновые, корнеплоды или фрукты, разведенные в молоке.
Все фрукты
Все зерновые культуры — рис, пшеничные и кукурузные хлопья
Постное мясо, хорошо приготовленная птица или рыба
Яйца, сваренные вкрутую
Дал, чечевица, хумус, турецкий горох и другие бобовые культуры
Орехи — молотые или в виде ореховой пасты, например молотый миндаль или арахисовое масло
Мягкие сыры и йогурты
Натертый сыр, смешанный с теплой пищей.
Для начала предложите ребенку жидкое пюре. По мере того как ребенок привыкнет к кормлению с ложечки, можно попробовать дать ему более густое пюре или хорошо протертую пищу.
Приобретаемые навыки:
Помимо всех вышеперечисленных продуктов, также можно включать:
Печень — не более одной маленькой порции в неделю из-за высокого содержания витамина A.
Протертая пища с мягкими кусочками и мягкие продукты, которые можно есть руками. Мясо можно по-прежнему измельчать до консистенции пюре, мягкое мясо можно протирать.
Приобретаемые навыки:
Кусочки мягких фруктов, например манго, дыни, бананов, мягких и спелых груш, персиков, папайи и киви
Палочки из вареных овощей, например из моркови, стручковой фасоли, кабачков, картофеля и батата
Кусочки вареных овощей, например соцветия брокколи и цветной капусты
Кусочки вареных макарон
Кусочки хлеба или тостов
Кубики сыра
Палочки из жареных овощей, например картофеля, батата, репы, перца, моркови, кабачка.
Вода во время еды, молоко или молочный пудинг после еды
Разбавленные фруктовые соки, которые способствуют усвоению железа из фруктов и овощей.
Прикорм может включать все вышеперечисленные продукты, а также домашние блюда, приготовленные без добавления соли или сахара.
Протертая и мелко нарезанная пища, продукты, которые можно есть руками (например, нарезанные палочками свежие фрукты и овощи), а также разнообразная домашняя еда, такая как сэндвичи или тосты.
Приобретаемые навыки:
Начиная с года многие дети уже могут есть здоровую домашнюю пищу, в рацион можно также включить продукты, которые не рекомендовались до года:
Мед
Продукты, в которых в качестве консерванта использована соль, например бекон и консервы с добавлением соли
Непастеризованные сыры мягких сортов
Продукты с добавлением сахара следует давать только во время приемов пищи во избежание развития кариеса.
Когда малышу исполнится год, в его меню можно включить цельное коровье молоко. Полуобезжиренное молоко можно предлагать детям старше 2 лет.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
Введение прикорма малышам
Переход от кормления грудью к кормлению из бутылочки
Твердая пища
Введение в прикорм более твердой пищи