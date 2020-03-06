Стайлеры/универс. стайлеры ДЛЯ ЛИЦА (50)
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BT9810/15
- Технология SteelPrecision
- Датчик PowerAdapt
- 3-уровневый индикатор аккумулятора
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BT9290/15
- Установки длины с шагом 0,2 мм
- Металлический двусторонний триммер
- 1 ч зарядки — 60 мин автономной работы
- с лазерным наведением
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BT7520/15
- Точные установки длины с шагом 0,5 мм
- Самозатачивающиеся металлические лезвия
- 100 минут работы после 1 часа зарядки
- Высокоэффективная вакуумная система
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BT7510/15
- Точные установки длины с шагом 0,5 мм
- Самозатачивающиеся металлические лезвия
- 100 минут работы после 1 часа зарядки
- Высокоэффективная вакуумная система
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BT7512/15
- Точные установки длины с шагом 0,5 мм
- Самозатачивающиеся металлические лезвия
- 75 минут работы после 1 часа зарядки
- Высокоэффективная вакуумная система
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BT7500/15
- Точные установки длины с шагом 0,5 мм
- Самозатачивающиеся металлические лезвия
- 75 минут работы после 1 часа зарядки
- Высокоэффективная вакуумная система
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QT4085/70
- Установки длины 1 мм
- Узкий триммер
- 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
- Вакуумная система, ТУРБОРЕЖИМ
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QT4050/32
- Установки длины 1 мм
- Самозатачивающиеся лезвия
- 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
- Встроенная вакуумная система
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BT3216/14
- Точные установки длины с шагом 0,5 мм
- Лезвия из нержавеющей стали
- 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
- Система Lift&Trim
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BT3206/14
- Установки длины 1 мм
- Лезвия из нержавеющей стали
- 45 минут работы после 10 ч. зарядки
- Система Lift&Trim
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BT3207/14
- Установки длины 1 мм
- Лезвия из нержавеющей стали
- 45 минут работы после 10 ч. зарядки
- Система Lift&Trim
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