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Триммеры ДЛЯ ЛИЦА
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All-in-One Trimmer 9000 Series Триммер 17 в 1
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MG9535/15
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Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Заявление о соответствии ЕС - English (US)
All-in-One-Trimmer/MultigroomТриммер для носа и ушей
Кабель USB
ShaversЩеточка для очищения
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