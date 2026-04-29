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Multigroom series 1000 Точный стайлер для бороды
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MG1100/16
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Использование стайлера Philips в проводном режиме
Можно ли промывать стайлер Philips под струей воды?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Как заряжать стайлеры Philips?
Как установить или снять насадку на стайлере Philips?
ShaversЩеточка для очищения
Стайлер/машинка для стрижки волос издает странный звук
Стайлер Philips стрижет неравномерно
Аккумулятор стайлера/машинки Philips быстро разряжается
Стайлер Philips не заряжается
Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает
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