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Больше не доступен
196V3LAB5/00
Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
Благодаря стильному плоскому дисплею вы получите огромное удовольствие от просмотра. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения, а стереодинамики усилят впечатление от звучания... кажется, выбор очевиден!
V Line
47 см (18,5")
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
romanckua
10/05/2018
Україна
Все чудово, окрім звуку.
Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight