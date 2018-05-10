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Больше не доступен

ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

196V3LAB5/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

Благодаря стильному плоскому дисплею вы получите огромное удовольствие от просмотра. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения, а стереодинамики усилят впечатление от звучания... кажется, выбор очевиден!

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Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

  • V Line

  • 47 см (18,5")

Занимает немного места, подходит для любого образа жизни

Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

Стильный плоский дисплей в глянцевом корпусе

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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1

10/05/2018

Україна

Україна

Все чудово, окрім звуку.

Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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