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Больше не доступен
E Line
68,6 см (27")
Full HD (1920 x 1080)
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 226E9QDSB РК-монітор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 226E9QDSB РК-монітор
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Advanced Micro Devices, Inc., 2015 г. Все права сохранены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, FreeSync и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия приведены только в справочных целях и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE 1931
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.