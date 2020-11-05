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  • ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой
    Потрясающие цвета. Стильный дизайн.
  • Потрясающие цвета. Стильный дизайн.
  • Потрясающие цвета. Стильный дизайн.
  • ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой
    Потрясающие цвета. Стильный дизайн.
  • Потрясающие цвета. Стильный дизайн.
  • Потрясающие цвета. Стильный дизайн.

Больше не доступен

ЖК-монитор с расширенной цветовой палитрой

276E9QDSB/00

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Потрясающие цвета. Стильный дизайн.
Монитор Philips E line — это стильный дизайн и исключительное качество изображения. Насладитесь естественной цветопередачей благодаря тонкой рамке, широкому углу обзора и расширенной цветовой палитре с разрешением Full HD. Оцените безупречное качество изображения и привлекательный дизайн.
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Потрясающие цвета. Стильный дизайн.

  • E Line

  • 68,6 см (27")

  • Full HD (1920 x 1080)

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image AWARD-7185178

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 226E9QDSB РК-монітор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 226E9QDSB РК-монітор

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      Примечания

      1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

      2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.

      3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      4. Advanced Micro Devices, Inc., 2015 г. Все права сохранены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, FreeSync и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия приведены только в справочных целях и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

      5. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      6. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE 1931

      7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.