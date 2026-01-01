КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Маркировка класса энергоэффективности
    Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение
  • Маркировка класса энергоэффективности
    Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение

Professional MonitorМонитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

1 награда

Просто идеально

Монитор Philips с разъемом Thunderbolt™ 4 предлагает надежное и безопасное подключение одним кабелем. Подсветка Mini LED и сертификация DisplayHDR™ 1400 означают, что этот дисплей предлагает точную цветопередачу и качество изображения, которые придутся по душе каждому.

Посмотреть все преимущества

Mini LED с док-станцией Thunderbolt

Просто идеально

  • Brilliance 7000

  • 68,6 см (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Молниеносное подключение для передачи данных, видео и Ethernet

Молниеносное подключение для передачи данных, видео и Ethernet

Этот док-монитор Philips оснащён разъёмом Thunderbolt™ 4. По сравнению с обычными мониторами USB-C технология Thunderbolt™ 4 обеспечивает молниеносную передачу данных со скоростью 40Gbps, поддерживает видео высокого разрешения, многопотоковую передачу для последовательного подключения, подачу питания до 90W на внешние устройства и стабильное Ethernet-соединение со скоростью 1Gbit/s.

Простое и эффективное последовательное подключение нескольких мониторов

Простое и эффективное последовательное подключение нескольких мониторов

Последовательное подключение позволяет управлять несколькими мониторами и устройствами через один порт Thunderbolt на ноутбуке. Подключите порт Thunderbolt ноутбука к этому монитору, а затем через второй порт Thunderbolt на этом мониторе можно подключить второй монитор 4K.

Разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160) для высокой точности

Разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160) для высокой точности

Эти дисплеи Philips оснащены высокопроизводительными панелями, обеспечивающими изображение с разрешением UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Если вы требовательный профессионал, которому необходимы чрезвычайно детализированные изображения для решений CAD, используете приложения для работы с 3D-графикой или являетесь финансовым специалистом, работающим с огромными электронными таблицами, дисплеи Philips сделают ваши изображения и графику по-настоящему живыми.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение TPV_AWARD-7185171

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Значение времени отклика равно SmartResponse

  3. Цветовой охват DCI-P3 на основе CIE1976

  4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976

  7. Цветовой охват Rec.709 основан на CIE1976

  8. Цветовой охват Rec.2020 основан на CIE1976

  9. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

  10. Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.

  11. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

  12. В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.

  13. В рамках SDR (стандартный динамический диапазон), во время работы может достигаться температура до 40 °C.

  14. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.