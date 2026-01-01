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27B1U7903/00
Просто идеально
Монитор Philips с разъемом Thunderbolt™ 4 предлагает надежное и безопасное подключение одним кабелем. Подсветка Mini LED и сертификация DisplayHDR™ 1400 означают, что этот дисплей предлагает точную цветопередачу и качество изображения, которые придутся по душе каждому.
Brilliance 7000
68,6 см (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Этот док-монитор Philips оснащён разъёмом Thunderbolt™ 4. По сравнению с обычными мониторами USB-C технология Thunderbolt™ 4 обеспечивает молниеносную передачу данных со скоростью 40Gbps, поддерживает видео высокого разрешения, многопотоковую передачу для последовательного подключения, подачу питания до 90W на внешние устройства и стабильное Ethernet-соединение со скоростью 1Gbit/s.
Последовательное подключение позволяет управлять несколькими мониторами и устройствами через один порт Thunderbolt на ноутбуке. Подключите порт Thunderbolt ноутбука к этому монитору, а затем через второй порт Thunderbolt на этом мониторе можно подключить второй монитор 4K.
Эти дисплеи Philips оснащены высокопроизводительными панелями, обеспечивающими изображение с разрешением UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Если вы требовательный профессионал, которому необходимы чрезвычайно детализированные изображения для решений CAD, используете приложения для работы с 3D-графикой или являетесь финансовым специалистом, работающим с огромными электронными таблицами, дисплеи Philips сделают ваши изображения и графику по-настоящему живыми.
Награды
Отзывы
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Значение времени отклика равно SmartResponse
Цветовой охват DCI-P3 на основе CIE1976
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
Цветовой охват Rec.709 основан на CIE1976
Цветовой охват Rec.2020 основан на CIE1976
Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
В рамках SDR (стандартный динамический диапазон), во время работы может достигаться температура до 40 °C.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.