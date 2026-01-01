Простое и эффективное последовательное подключение нескольких мониторов

Последовательное подключение позволяет управлять несколькими мониторами и устройствами через один порт Thunderbolt на ноутбуке. Подключите порт Thunderbolt ноутбука к этому монитору, а затем через второй порт Thunderbolt на этом мониторе можно подключить второй монитор 4K.