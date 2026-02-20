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Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

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Professional MonitorМонитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

Professional Monitor Монитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

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ПО и драйверы

Драйвер Ethernet USB-C

  • версия: V2.0
  • ZIP файл, 22.1 MB
  • 23 June 2025

Драйверы Windows 7 - English (US)

  • версия: 27B1U
  • ZIP файл, 11.7 kB
  • 25 February 2022

Инструкции и документация

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 6.2 MB
  • 24 August 2026

Маркировка энергоэффективности

  • PDF файл, 560.2 kB
  • 27 July 2026

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