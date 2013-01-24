Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Профессиональные ТВ

32HFL2869T/12
Общая оценка / 5
  • Истинное наслаждение Истинное наслаждение Истинное наслаждение
    -{discount-value}

    Профессиональные ТВ

    32HFL2869T/12

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Истинное наслаждение

    Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

    Похожие продукты

    См. все unmapped

      Истинное наслаждение

      для ваших гостей

      • 32" Studio
      • DVB-T2/T/C HEVC
      Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

      Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

      Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

      Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

      Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

      Идеально подходит для пенитенциарных учреждений

      В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом

      Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

      Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика

      Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        80  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        300  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000

      • Аудио

        Выходная мощность
        12 (2 x 6)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • Эквалайзер
        • Баланс
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговое телевидение
        • PAL
        • SECAM

      • Подключения (задняя панель)

        Антенна
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 1.4
        • ARC
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        Вход VGA
        15-контактный D-sub

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3
        А/В вход
        CVBS + RCA (левый/правый)
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        USB 1
        Порт USB 2.0

      • Расширенные возможности подключения

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Субтитры
        • Телетекст
        • MHEG
        • Сейчас и далее
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Внешние элементы управления
        Джойстик

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка джойстика
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        Символика
        Приветственный логотип
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • по USB
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        Настройка экрана запуска
        • Канал/источник
        • Стиль изображения
        • Громкость (в том числе для кнопки HP)
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        Управление
        Блокировка автообновления каналов
        Регулятор мощности
        Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        Защита от краж
        Замок Kensington

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        Многофункциональный пульт ДУ
        Комфорт
        Выход для наушников

      • Мультимедиа

        Мультимедийные подключения
        USB
        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SSA
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 30 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Пульт ДУ 22AV1407A/12
        • 2 батареи типа AAA
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительный
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
        • Пульт ДУ 22AV1601A/12
          Удобный пульт ДУ

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        31  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        45  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        5 °C – 45 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        735  миллиметра
        Высота устройства
        438  миллиметра
        Глубина устройства
        77/89  миллиметра
        Ширина с подставкой
        735  миллиметра
        Высота с подставкой
        476  миллиметра
        Глубина с подставкой
        185  миллиметра
        Вес продукта
        5,1  кг
        Вес изделия с подставкой
        5,6  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • M4
        • 200 x 100 мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Настольная подставка
      • Гарантийный талон

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться