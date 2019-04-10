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Больше не доступен
32HFL5011T/12
32" MediaSuite
на базе ОС Android™
Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.
CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.
Гостиничный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
1korol
10/04/2019
Україна
Якісний телевізор
Дуже красивий та стильний телевізор. А головне, якісний. Картинка насищена і чітка, дивитися приємно очам. Легкий и простий в управлінні, зрозуміле меню. Ціна невисока.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів
Koddima
01/04/2019
Україна
4к супер
4 года использования и он работает без проблем вот что значит качество
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 40HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 40 дюймів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 40HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 40 дюймів
Van4ik
01/04/2019
Україна
Це найкращий на ринку тв за доступною ціною
Стильний дизайн! легке управління. низька ціна на відміну від інших відомих брендів!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів
Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.