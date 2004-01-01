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    Гостиничные телевизоры

    32HFL5011T/12
    • Инновационные решения Инновационные решения Инновационные решения
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      Гостиничные телевизоры

      32HFL5011T/12

      Инновационные решения

      Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гостиничные телевизоры

      Инновационные решения

      Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

      Инновационные решения

      Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гостиничные телевизоры

      Инновационные решения

      Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

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        Гостиничные телевизоры

        Гостиничные телевизоры

        Итого:

        Инновационные решения

        на базе ОС Android™

        • 32" MediaSuite
        • на базе ОС Android™
        CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

        CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

        Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

        CMND & Control: простое обслуживание телевизора

        CMND & Control: простое обслуживание телевизора

        CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

        Гостиничный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.

        Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

        Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.

        Усовершенствованные приложения со специальными службами для гостиниц

        Теперь вам доступна целая библиотека усовершенствованных приложений, список которых постоянно пополняется. Мощная платформа Android обеспечивает плавную работу приложений, быстрый отклик и доступ к новым возможностям. Система разработана специально для сферы гостиничного бизнеса, поэтому данные гостей полностью удаляются после использования и закрывается доступ к запрещенному контенту, который может негативно повлиять на ваш бизнес.

        Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

        Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        Приложение Philips TV Remote для удобного управления

        Не хотите использовать пульт ДУ? Откройте приложение Philips TV Remote на смартфоне или планшете для управления телевизором: выбирайте приложения для просмотра или ознакомьтесь со страницами SmartInfo. Бесплатная загрузка для устройств с ОС iOS и Android.

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          LED Full HD
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          80  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          32  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Яркость
          350  кд/м²
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Улучшение изображения
          • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
          • Pixel Plus HD

        • Аудио

          Выходная мощность
          16 (2 x 8)  Вт
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Выход на АС для ванной комнаты
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Характеристики звука
          • АРГ
          • Режим Incredible Surround
          • Динамические басы
          • Dolby MS10

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Особенности
          Логотип с подсветкой

        • Android

          Объем памяти
          8 ГБ
          ОС
          Android™ 5.1 (Lollipop)

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Аналоговое телевидение
          PAL
          Воспроизведение через IP
          • Мультивещание
          • Unicast
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL

        • Беспроводное соединение

          Wifi-Direct
          • DirectShare
          • Miracast
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          802.11 b/g/n
          Bluetooth
          • 4,0
          • Игровой пульт HID
          • Мультиканальный
          • Беспроводное аудио (наушники)

        • Подключения (задняя панель)

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          Выход на АС для ванной комнаты
          Мини-разъем
          Компонентный
          YPbPr + RCA (левый/правый)
          Аудиовход DVI
          Мини-разъем
          Внешнее управление
          RJ-48
          Внешний источник питания
          • Мини-разъем
          • 12 В, 1,1 А (макс.)

        • Разъемы для подключения на нижней панели

          Антенна
          IEC-75
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Оптический
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          HDMI1
          HDMI 1.4
          HDMI2
          HDMI 1.4
          USB 1
          Порт USB 2.0

        • Подключения (боковая панель)

          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3.2
          Выход для наушников
          Мини-разъем
          HDMI 3
          HDMI 1.4
          HDMI 4
          HDMI 1.4 (MHL 2.0)
          USB 2
          USB 3.0

        • Расширенные возможности подключения

          HDMI
          • ARC (все порты)
          • DVI (все порты)
          • MHL 2.0 (HDMI 4)
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление звуком системы
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Автоматическое включение по LAN
          RJ48
          • ИК-вход/выход
          • Интерфейс Serial Xpress

        • Особенности

          Цифровые сервисы
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Сейчас и далее
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          • Субтитры
          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука
          Внешние элементы управления
          Джойстик

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка джойстика
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          SmartInfo
          • Браузер с HTML5
          • Интерактивные шаблоны
          CMND&Control
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          • Изменение настроек в офлайн-режиме
          • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
          • Дистанционное управление по IP/РЧ
          • CMND&Create
          • Управление группами телевизоров
          Символика
          • SmartInfo
          • Приветственный логотип
          • Настраиваемая панель управления (HTML)
          • Система IP-телевидения
          • Специальные приложения
          • Название места (Geonames ID)
          Приложения
          • Система AppControl
          • Облачные приложения
          • Приложения Android
          Встроенные сервисы
          Прогноз погоды на 5 дней
          Получение дохода
          Функция MyChoice
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          • По USB/РЧ/IP
          Таймер
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          • Выбор канала для будильника
          • Звуки будильника
          Часы
          • Часы в режиме ожидания
          • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
          • Экранные часы
          • Внешний модуль часов (дополнительно)
          Языки
          Выбор языка
          Каналы
          • Единый список каналов
          • Списки по темам
          Интерактивные DRM
          • VSecure
          • PlayReady Smooth Streaming
          • Securemedia
          Управление
          • Блокировка автообновления каналов
          • Протокол Serial Xpress
          • JSON API for TV Control-JAPIT
          Регулятор мощности
          • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • WoLAN
          • WoWLAN
          Настройка экрана запуска
          • Канал
          • Функция
          • Формат изображения
          • Громкость
          • Стиль изображения
          Пульт ДУ
          • Фиксация кабеля
          • Индикация заряда батареи
          • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
          Защита от краж
          • Защита от кражи элементов питания
          • Замок Kensington

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          • Многофункциональный пульт ДУ
          • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
          • Совместимость с системой вызова персонала
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Двойная изоляция, класс II
          • Огнестойкий материал

        • Мультимедиа

          Мультимедийные подключения
          • USB
          • Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Контейнеры: AVI, MKV
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SMI
          • SSA
          • TXT
          • ASS
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Поддерживаемые форматы изображения
          • JPG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 60 Гц

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Настольная подставка на шарнире
          • 2 батареи типа AAA
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Пульт ДУ 22AV1505B/12
          Дополнительный
          • Внешний модуль часов 22AV1120C/00
          • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
          • Пульт ДУ с Bluetooth 22AV1507A/12

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          28  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          41  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,4 Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C

        • Размеры

          Ширина устройства
          727  миллиметра
          Высота устройства
          425  миллиметра
          Глубина устройства
          64/77  миллиметра
          Ширина с подставкой
          727  миллиметра
          Высота с подставкой
          489  миллиметра
          Глубина с подставкой
          179  миллиметра
          Вес продукта
          5  кг
          Вес изделия с подставкой
          6,3  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          • M4
          • 100 x 100 мм

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Гарантийный талон
        • Шнур питания
        • Настольная подставка

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
            • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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