Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.