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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    39HFL2808D/12
    • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      39HFL2808D/12

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

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        Итого:

        Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

        благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

        • 39" Studio
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

        Ограничение громкости

        Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

        Блокировка управления передней панели

        Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на передней и боковых панелях, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Приветственная надпись на экране

        При включении телевизора отображается приветствие

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          39  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          99  см
          Цвет корпуса
          Черный
          Дисплей
          LED Full HD
          Яркость
          300  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Динамическая контрастность экрана
          100 000:1
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920 x 1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Цифровое ТВ
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • Контейнеры: AVI, MKV
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG

        • Комфорт

          Легкость установки
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          • 1 список каналов (аналоговые + DVB-T или C)
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          • Страница приветствия (.png)
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • Расширение формата 14:9
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Увеличение субтитров
          • Режим Super Zoom
          • Автозаполнение
          • Автомасштабирование
          • Не в масштабе
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Режим ограничения для особых учреждений
          Блокировка субтитров (USB, TXT)
          Телетекст
          Режим Smart Text (1000 стр.)
          Обновление встроенной программы
          Обновление встроенной программы через USB
          Пульт ДУ
          22AV1107A/12

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Комфорт
          Выход для наушников

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          16 Вт (2 x 8 Вт)
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Incredible Surround
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          • Clear Sound

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Количество А/В подключений
          1
          Количество разъемов HDMI
          2
          Возможности HDMI
          Канал возврата аудиосигнала
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          Количество разъемов USB
          1
          Фронтальные/боковые подключения
          • Аудиовход — левый/правый
          • Вход CVBS
          • Выход для наушников
          • Порт USB 2.0
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход S/PDIF (коаксиальный)
          • Вход VGA с ПК
          • Общий интерфейс CI+

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,3 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          59  Вт
          Функции энергосбережения
          • Режим ECO
          • Отключение изображения (для радио)
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          &lt; 0,3
          Потребление электроэнергии в год
          86  кВт/ч

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительные аксессуары
          Установочный ПДУ 22AV8573/00

        • Размеры

          Глубина коробки
          175  миллиметра
          Вес продукта
          8,7  кг
          Ширина устройства
          893  миллиметра
          Ширина с подставкой
          893  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          200 x 200 мм
          Высота коробки
          702  миллиметра
          Ширина коробки
          1085  миллиметра
          Высота устройства
          530  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          12,4  кг
          Глубина устройства
          76,6  миллиметра
          Высота с подставкой
          570  миллиметра
          Глубина с подставкой
          220  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          9.5  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийный талон

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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