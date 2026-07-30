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  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей

Больше не доступен

Профессиональный светодиодный LED-телевизор

40HFL3010T/12

Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
Оцените все преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши постояльцы смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы отеля, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления.
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С информационными страницами отеля

Невероятные функциональные возможности для ваших гостей

  • 40" EasySuite

  • светодиодный

  • DVB-T2/T/C

Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

      2. Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

      3. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.