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    Гостиничные телевизоры

    40HFL5011T/12
    • Инновационные решения Инновационные решения Инновационные решения
      -{discount-value}

      Гостиничные телевизоры

      40HFL5011T/12

      Инновационные решения

      Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гостиничные телевизоры

      Инновационные решения

      Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

      Инновационные решения

      Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гостиничные телевизоры

      Инновационные решения

      Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

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        Гостиничные телевизоры

        Гостиничные телевизоры

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        Итого:

        Инновационные решения

        на базе ОС Android™

        • 40" MediaSuite
        • на базе ОС Android™
        CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

        CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

        Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

        CMND & Control: простое обслуживание телевизора

        CMND & Control: простое обслуживание телевизора

        CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

        Гостиничный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.

        Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

        Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.

        Усовершенствованные приложения со специальными службами для гостиниц

        Теперь вам доступна целая библиотека усовершенствованных приложений, список которых постоянно пополняется. Мощная платформа Android обеспечивает плавную работу приложений, быстрый отклик и доступ к новым возможностям. Система разработана специально для сферы гостиничного бизнеса, поэтому данные гостей полностью удаляются после использования и закрывается доступ к запрещенному контенту, который может негативно повлиять на ваш бизнес.

        Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

        Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        Приложение Philips TV Remote для удобного управления

        Не хотите использовать пульт ДУ? Откройте приложение Philips TV Remote на смартфоне или планшете для управления телевизором: выбирайте приложения для просмотра или ознакомьтесь со страницами SmartInfo. Бесплатная загрузка для устройств с ОС iOS и Android.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          40  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          102  см
          Дисплей
          LED Full HD
          Яркость
          350  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
          • Pixel Plus HD
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Угол просмотра
          176º (Г) / 176º (В)

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          Аналоговое телевидение
          PAL
          Воспроизведение через IP
          • Мультивещание
          • Unicast

        • Android TV

          ОС
          Android™ 5.1 (Lollipop)
          Объем флэш-памяти
          8 ГБ

        • Особенности

          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука
          Цифровые сервисы
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Сейчас и далее
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          • Субтитры
          Внешние элементы управления
          Джойстик

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка джойстика
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          Таймер
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          • Выбор канала для будильника
          • Звуки будильника
          Настройка экрана запуска
          • Канал
          • Функция
          • Формат изображения
          • Громкость
          • Стиль изображения
          Защита от краж
          • Защита от кражи элементов питания
          • Замок Kensington
          Регулятор мощности
          • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • WoLAN
          • WoWLAN
          Приложения
          • Система AppControl
          • Облачные приложения
          • Приложения Android
          • Philips TV Remote App
          Символика
          • SmartInfo
          • Приветственный логотип
          • Настраиваемая панель управления (HTML)
          • Система IP-телевидения
          • Специальные приложения
          • Название места (Geonames ID)
          Часы
          • Часы в режиме ожидания
          • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
          • Экранные часы
          • Внешний модуль часов (дополнительно)
          SmartInfo
          • Браузер с HTML5
          • Интерактивные шаблоны
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          • По USB/РЧ/IP
          CMND&Control
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          • Изменение настроек в офлайн-режиме
          • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
          • Дистанционное управление по IP/РЧ
          • CMND&Create
          • Управление группами телевизоров
          Управление
          • Блокировка автообновления каналов
          • Протокол Serial Xpress
          • JSON API for TV Control-JAPIT
          Встроенные сервисы
          Прогноз погоды на 5 дней
          Интерактивные DRM
          • VSecure
          • PlayReady Smooth Streaming
          • Securemedia
          Получение дохода
          Функция MyChoice
          Языки
          Выбор языка
          Пульт ДУ
          • Фиксация кабеля
          • Индикация заряда батареи
          • Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
          Каналы
          • Единый список каналов
          • Списки по темам

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          • Многофункциональный пульт ДУ
          • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
          • Совместимость с системой вызова персонала
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Двойная изоляция, класс II
          • Огнестойкий материал

        • Мультимедиа

          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Контейнеры: AVI, MKV
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SMI
          • SSA
          • TXT
          • ASS
          Поддерживаемые форматы изображения
          • JPG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 60 Гц
          Мультимедийные подключения
          • USB
          • Беспроводная локальная сеть (LAN)

        • Аудио

          Выходная мощность
          16 (2 x 8)  Вт
          Выход на АС для ванной комнаты
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Характеристики звука
          • АРГ
          • Режим Incredible Surround
          • Динамические басы
          • Dolby MS10

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,4 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          45  Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Потребление электроэнергии в год
          65  кВт/ч

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Настольная подставка на шарнире
          • 2 батареи типа AAA
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Пульт ДУ 22AV1505B/12
          Дополнительный
          • Внешний модуль часов 22AV1120C/00
          • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
          • Пульт ДУ с Bluetooth 22AV1507A/12

        • Беспроводное соединение

          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          802.11 b/g/n
          Bluetooth
          • 4,0
          • Игровой пульт HID
          • Мультиканальный
          • Беспроводное аудио (наушники)
          Wifi-Direct
          • DirectShare
          • Miracast

        • Разъемы для подключения на нижней панели

          HDMI1
          HDMI 1.4
          Антенна
          IEC-75
          HDMI2
          HDMI 1.4
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Оптический
          USB 1
          Порт USB 2.0
          Ethernet (LAN)
          RJ-45

        • Подключения (боковая панель)

          USB 2
          USB 3.0
          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3.2
          HDMI 3
          HDMI 1.4
          HDMI 4
          HDMI 1.4 (MHL 2.0)
          Выход для наушников
          Мини-разъем

        • Подключения (задняя панель)

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          Выход на АС для ванной комнаты
          Мини-разъем
          Компонентный
          YPbPr + RCA (левый/правый)
          Аудиовход DVI
          Мини-разъем
          Внешний источник питания
          • 12 В/15 Вт
          • Мини-разъем
          Внешнее управление
          RJ-48

        • Расширенные возможности подключения

          RJ48
          • ИК-вход/выход
          • Интерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление звуком системы
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Автоматическое включение по LAN
          HDMI
          • ARC (все порты)
          • DVI (все порты)
          • MHL 2.0 (HDMI 4)

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Особенности
          Логотип с подсветкой

        • Размеры

          Вес продукта
          8,2  кг
          Ширина устройства
          918  миллиметра
          Ширина с подставкой
          918  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          • M4
          • 200 x 200 мм
          Высота устройства
          532  миллиметра
          Глубина устройства
          77  миллиметра
          Высота с подставкой
          593  миллиметра
          Глубина с подставкой
          213  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          9,6  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Гарантийный талон
        • Шнур питания
        • Настольная подставка

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
            • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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            Условия и положения
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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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