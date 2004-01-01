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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    40HFL5573D/10
    • Простое подключение Простое подключение Простое подключение
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

      40HFL5573D/10

      Простое подключение

      Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

      Простое подключение

      Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

      Простое подключение

      Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

      Простое подключение

      Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

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        Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

        Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

        - {discount-value}

        Итого:

        Простое подключение

        Гостиничный светодиодный ТВ с NetTV и встраиваемой системой IP

        • 40" MediaSuite
        • LED
        • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для невероятной четкости изображения

        Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для невероятной четкости изображения

        Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц обеспечивает невероятную четкость изображения даже для динамичных сцен. Новый стандарт PMR от Philips — это сочетание частоты обновления быстрой панели, технологии HD Natural Motion и уникальной формулы видеообработки, которые обеспечивают беспрецедентную четкость динамичных сцен.

        Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

        Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

        Hotel Scenea для отображения специальной информации и установки стартового канала

        Нotel Scenea позволяет выбирать и сохранять на ТВ изображение, которое будет отображаться на стартовом или информационном канале.

        VSecure для защиты контента по IP и RF

        Для трансляции контента стандарта HD в общественных местах требуется тщательная защита данных. Компания Philips разработала решение VSecure по RF и IP (Marlin и Windows DRM) для защиты контента при трансляции на гостиничном ТВ.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

        Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Единый список аналоговых и цифровых каналов

        Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          Широкий экран
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          40  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          102  см
          Яркость
          400  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Активное управление
          • Улучшение цвета
          • Улучшение цветовых переходов
          • Цифровое шумоподавление
          • Улучшение яркостных переходов
          • Прогрессивное сканирование
          • Настройка четкости
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Автокоррекция телесного оттенка
          • Динамическое повышение контрастности
          • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
          • Обработка 1080p 50/60 Гц
          • 100Hz Clear LCD
          • Pixel Plus HD
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Динамическая контрастность экрана
          150 000:1
          Время отклика (типич.)
          2  мс
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Улучшение экрана
          Антибликовое покрытие экрана

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          ТВ-система
          • Система PAL I
          • Система PAL B/G
          • Система SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Цифровое ТВ
          • DVB-T MPEG4
          • DVB-C MPEG4
          • DVB-T2
          Количество предустановок
          999
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения
          • MP3
          • Фотографии в формате JPEG
          • Файлы демонстрации слайдов (.alb)
          • H.264/MPEG-4 AVC

        • Комфорт

          Легкость установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Точная настройка
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          • Графический интерфейс пользователя
          Часы
          Таймер отключения
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Удаленное обновление ПО
          • Функция SmartInstall
          Тип пульта ДУ
          22AV1104A/10 (RC6)
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Другие удобства
          Замок Kensington
          Обновление встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
          Возможности телетекста
          • Fast text (Быстрый текст)
          • Строка с информацией о программе

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Безопасность
          Двойная изоляция Класс II
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          24 Вт, Невидимый Звук
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Incredible Surround
          • Функция Smart Sound
          Звуковая система
          Nicam Stereo

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Расширенные возможности подключения
          • Включение по SCART
          • Интерфейс Serial Xpress
          • USB2.0
          Количество разъемов HDMI
          3
          Количество разъемов SCART
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Фронтальные/боковые подключения
          • Порт USB 2.0
          • HDMI v1.3
          Другие подключения
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Общий интерфейс CI+
          • Выход для наушников
          2-й внешний разъем
          Вход YPbPr

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5 °C – 40 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,15 Вт
          Потребление электроэнергии в год
          70  кВт/ч

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          Дополнительные аксессуары
          • Установочный ПДУ 22AV8573/00
          • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

        • Размеры

          Глубина коробки
          158  миллиметра
          Вес продукта
          12,3  кг
          Ширина устройства
          946  миллиметра
          Ширина с подставкой
          946  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          400 x 400 мм
          Высота коробки
          682  миллиметра
          Ширина коробки
          1150  миллиметра
          Высота устройства
          578  миллиметра
          Глубина устройства
          39,9  миллиметра
          Высота с подставкой
          631  миллиметра
          Глубина с подставкой
          240.9  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          15  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийный талон

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