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    Профессиональный ЖК-телевизор

    42HFL3233D/10
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      Профессиональный ЖК-телевизор

      42HFL3233D/10

      Произведите впечатление на гостей

      Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный ЖК-телевизор

      Произведите впечатление на гостей

      Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.

      Произведите впечатление на гостей

      Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный ЖК-телевизор

      Произведите впечатление на гостей

      Современный энергоэффективный гостиничный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.

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        Профессиональный ЖК-телевизор

        Профессиональный ЖК-телевизор

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        Гостиничный телевизор Philips с ЖКД

        • 42" EasySuite
        • ЖК
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

        Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

        ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

        Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

        Функция ThemeTV Lite для легкого перемещения по каналам

        В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

        Hotel Scenea для отображения специальной информации и установки стартового канала

        Нotel Scenea позволяет выбирать и сохранять на ТВ изображение, которое будет отображаться на стартовом или информационном канале.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

        Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

        Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          Широкий экран
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          42  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          107  см
          Цвет корпуса
          Передняя панель черного цвета с глянцевой черной отделкой
          Яркость
          400  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Улучшение цвета
          • Улучшение цветовых переходов
          • Digital Crystal Clear
          • Цифровое шумоподавление
          • Улучшение яркостных переходов
          • Настройка четкости
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Автокоррекция телесного оттенка
          • Динамическое повышение контрастности
          • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
          • Обработка 1080p 50/60 Гц
          • Активное управление
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Динамическая контрастность экрана
          50 000:1
          Время отклика (типич.)
          5  мс
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Улучшение экрана
          Антибликовое покрытие экрана

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          ТВ-система
          • Система PAL I
          • Система PAL B/G
          • Система SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          • Система PAL D/K
          • Система SECAM D/K
          Цифровое ТВ
          • DVB-T MPEG4
          • DVB-C MPEG4*
          Количество предустановок
          999
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения
          • MP3
          • Фотографии в формате JPEG
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4

        • Комфорт

          Легкость установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Точная настройка
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          • Дублирование настроек ТВ через РЧ
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          • Графический интерфейс пользователя
          Часы
          Таймер отключения
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • Расширение формата 14:9
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Увеличение субтитров
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Функция MyChoice
          • ThemeTV Lite
          Тип пульта ДУ
          22AV1104C (RC6)
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Телетекст
          Режим Smart Text (1000 стр.)
          Другие удобства
          Замок Kensington
          Обновление встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Безопасность
          Двойная изоляция Класс II
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 10 Вт
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Incredible Surround
          • Функция Smart Sound
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          Звуковая система
          Nicam Stereo

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          2
          Количество разъемов SCART
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Фронтальные/боковые подключения
          • Аудиовход — левый/правый
          • Вход CVBS
          • Выход для наушников
          • Порт USB 2.0
          • HDMI v1.3
          1-й внешний разъем Scart
          • Аудиоразъем: левый/правый
          • RGB
          • Вход CVBS
          HDMI 1
          HDMI v1.3
          Другие подключения
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Антенна, IEC75
          • Общий интерфейс CI+
          • Выход S/PDIF (коаксиальный)
          2-й внешний разъем
          Вход YPbPr

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление (в обычном режиме)
          99  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          145  кВт/ч
          Наличие свинца
          Да*

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          Дополнительные аксессуары
          • Установочный ПДУ 22AV8573/00
          • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

        • Размеры

          Глубина коробки
          160  миллиметра
          Вес продукта
          11,5  кг
          Ширина устройства
          1018  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1018  миллиметра
          Высота коробки
          746  миллиметра
          Ширина коробки
          1220  миллиметра
          Высота устройства
          635,8  миллиметра
          Глубина устройства
          83  миллиметра
          Высота с подставкой
          683  миллиметра
          Глубина с подставкой
          236.4  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          14.2  кг
          Размеры VESA
          300x200

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийный талон

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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