Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    OLED

    Телевизор 4K с Ambilight

    42OLED809
    • Реализм. Погружение. Красота. Реализм. Погружение. Красота. Реализм. Погружение. Красота.
      -{discount-value}
      Energy Label Europe G here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 196.0KB)

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      42OLED809

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      OLED

      OLED

      Телевизор 4K с Ambilight

      - {discount-value}

      Итого:

      recurring payment

      Реализм. Погружение. Красота.

      Телевизор 4K с Ambilight

      • Телевизор 106 см (42") с Ambilight
      • Процессор P5 AI Perfect Picture
      • Google TV™
      • Dolby Vision и Dolby Atmos
      Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

      Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

      Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

      Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

      Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google

      Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google

      Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.

      Эпичные игры. 144 Гц*, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.

      Эпичные игры. 144 Гц*, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.

      Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм OLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.

      Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

      Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

      Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

      IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

      IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

      Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.

      Детализация и глубина. Реалистичное изображение OLED.

      Изображение на экране телевизора 4K UHD OLED с Ambilight всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятное погружение в каждую сцену.

      Продуманный дизайн. Экологичная упаковка.

      Матовая хромированная шарнирная подставка необычной формы выглядит замечательно, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ заряжается в беспроводном формате и содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

      Поддерживает все основные форматы HDR.

      Поддерживает все основные форматы HDR.

      Простое управление

      Тонкий пульт ДУ позволит управлять спутниковыми и кабельными каналами. Для голосового управления* активируйте Google Ассистента с помощью специальной кнопки Google на пульте; также можете управлять телевизором с помощью устройств с поддержкой Alexa. Оцените удобную потоковую передачу на экран ТВ с iPhone, iPad и Mac. Смотрите фильмы в приложениях. Демонстрируйте фотографии друзьям, которые пришли в гости*.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • Подстраивается под цвет стены
        • Режим приглушенного света
        • Игровой режим
        • Музыка Ambilight
        • Будильник с восходом солнца
        • AmbiSleep
        • Анимация Ambilight FTI
        • Совместимо с Philips Wireless Home Speakers
        Версия Ambilight
        Трехсторонняя

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        42  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        106  см
        Дисплей
        4K Ultra HD OLED
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Базовая частота обновления
        120  Гц
        Процессор обработки изображения
        Процессор P5 AI Perfect Picture
        Улучшение изображения
        • Perfect Natural Motion
        • Micro Dimming Perfect
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Поддержка CalMAN
        • Режим IMAX Enhanced
        • HDR10+ Adaptive
        • Режим Filmmaker

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        • 576p, 50 Гц
        • 640x480, 60 Гц
        • 720p, 50 Гц, 60 Гц
        • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц
        • 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Телегид*
        Электронный гид телепередач на 8 дней
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Голосовой ассистент*
        • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
        • Совместимо с Alexa
        • Пульт ДУ с микрофоном
        Умный дом
        • Совместимо с Google Ассистентом
        • Совместимо с Amazon Alexa

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Обработка

        Мощность обработки
        Четыре ядра

      • Звук

        Аудио
        • Каналы: 2.1
        • Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.)
        Конфигурация динамиков
        Средне-высокочастотные динамики 10 Вт x 2; сабвуфер 30 Вт
        Кодек
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • DTS:X
        Улучшение звука
        • Dolby Atmos
        • Четкие диалоги
        • ИИ-звук
        • Эквалайзер с ИИ
        • Dolby Volume Leveler
        • Ночной режим
        • Dolby Bass Enhancement
        • Калибровка помещения
        • DTS Play-Fi

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        4
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, двухдиапазонный
        • Bluetooth 5.2
        • Wi-Fi 6
        Другие подключения
        • Общий интерфейс CI+
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
        • Выход для наушников
        • Разъем для сервисного обслуживания
        • Разъем для спутниковой приставки
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, на HDMI2
        Функции HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 2
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        • Макс. битрейт 48 Гбит/с
        EasyLink 2.0
        • Внешняя настройка через UI телевизора
        • HDMI-CEC для Philips TV/SB

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
        • до 4K 120Гц
        Игры
        • ALLM
        • Dolby Vision Игры
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • AMD FreeSync Premium
        • Совместимость с Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG
        • UHDA

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        1863586
        Класс энергоэффективности для SDR
        G
        Энергопотребление для SDR
        52  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        56  кВт*ч на 1000 ч
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        OLED

      • Мощность

        Электропитание
        220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        менее 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Отключение изображения (для радио)
        • Режим ECO
        • Световой датчик

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Литий-ионный аккумулятор, 1 шт.
        • 1 кабель USB-C для удаленного управления и зарядки

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Металлическая рамка
        Конструкция подставки
        Гладкая хромированная подставка

      • Размеры

        Высота подставки до нижнего края ТВ
        72  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        300 x 300 мм
        Ширина подставки
        400  миллиметра
        Телевизор без подставки (В x Ш x Г)
        541 x 932 x 113 мм
        Телевизор с подставкой (В x Ш x Г)
        606 x 932 x 218 мм
        Упаковка (В x Ш x Г)
        1170 x 1950 x 200 мм
        Вес телевизора без подставки
        12,6 кг
        Вес телевизора с подставкой
        15,0 кг
        Вес, включая упаковку
        19,0 кг
        Подставка (В x Ш x Г)
        70 x 400 x 179 мм

      • Google TV

        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*
        Предустановленные приложения
        Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime video, Aurora, Whalefit , NFT, контроллер STB

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам
          • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
          • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
          • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
          • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
          • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
          • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
          • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
          • Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
          • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC
          • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.

          Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

          Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

          Получайте актуальные и полезные советы от Philips

          Узнавайте первыми информацию о новинках

          *

          *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты.

          Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.