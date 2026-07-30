DisplayHDR 1000 для яркой цветопередачи, высокой детализации и реализма

DisplayHDR 1000 с сертификацией VESA обеспечивает совершенно иные показатели визуализации по сравнению с другими экранами, совместимыми с материалами HDR. Глубокие оттенки черного и яркий белый цвет контрастируют с насыщенными цветами для детализации нового уровня. Геймеры смогут легко замечать противников в темных углах и тенях, а любители фильмов оценят более реалистичную картинку. Дисплей Philips Momentum располагает несколькими режимами HDR, каждый из которых оптимизирован под определенный сценарий использования: HDR Игра, HDR Фильм и HDR Фото.