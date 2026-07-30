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436M6VBPAB/01
Momentum
43 (диагональ 108 см/42,51")
3840 x 2160 (4K UHD)
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.
DisplayHDR 1000 с сертификацией VESA обеспечивает совершенно иные показатели визуализации по сравнению с другими экранами, совместимыми с материалами HDR. Глубокие оттенки черного и яркий белый цвет контрастируют с насыщенными цветами для детализации нового уровня. Геймеры смогут легко замечать противников в темных углах и тенях, а любители фильмов оценят более реалистичную картинку. Дисплей Philips Momentum располагает несколькими режимами HDR, каждый из которых оптимизирован под определенный сценарий использования: HDR Игра, HDR Фильм и HDR Фото.
Награды
Отзывы
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Низкая задержка ввода: лучшее время < 4 мс, измерения проводились в особых условиях.
Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
10 бит при смешивании с 8 бит в FRC