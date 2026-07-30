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  • Momentum Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow
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  • Насладитесь моментом
  • Momentum Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow
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MomentumДисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

436M6VBPAB/01

2 награды

Насладитесь моментом
Новый дисплей Momentum 4K HDR с подсветкой Ambiglow для полного погружения выводит развлечения на новый уровень. Профессиональный дисплей 4K UHD стандарта DisplayHDR 1000 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность изображения и позволяет полностью погрузиться в атмосферу на экране.
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  • Momentum

  • 43 (диагональ 108 см/42,51")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

DisplayHDR 1000 для яркой цветопередачи, высокой детализации и реализма

DisplayHDR 1000 для яркой цветопередачи, высокой детализации и реализма

DisplayHDR 1000 с сертификацией VESA обеспечивает совершенно иные показатели визуализации по сравнению с другими экранами, совместимыми с материалами HDR. Глубокие оттенки черного и яркий белый цвет контрастируют с насыщенными цветами для детализации нового уровня. Геймеры смогут легко замечать противников в темных углах и тенях, а любители фильмов оценят более реалистичную картинку. Дисплей Philips Momentum располагает несколькими режимами HDR, каждый из которых оптимизирован под определенный сценарий использования: HDR Игра, HDR Фильм и HDR Фото.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image AWARD-3620296
  • Award image AWARD-3620519

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      Примечания

      1. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      2. Низкая задержка ввода: лучшее время &lt; 4 мс, измерения проводились в особых условиях.

      3. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

      4. Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2

      5. Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976

      6. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

      7. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      8. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      9. 10 бит при смешивании с 8 бит в FRC