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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    43PUS7607/12
    Общая оценка / 5
    • Развлечения в чистом виде Развлечения в чистом виде Развлечения в чистом виде
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      Energy Label Europe F here
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      LED 4K UHD LED Smart TV

      43PUS7607/12
      Общая оценка / 5

      Развлечения в чистом виде

      Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Развлечения в чистом виде

      Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах

      Развлечения в чистом виде

      Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Развлечения в чистом виде

      Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах

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        LED

        LED

        4K UHD LED Smart TV

        - {discount-value}

        Итого:

        Развлечения в чистом виде

        4K UHD LED Smart TV

        • Поддержка основных форматов HDR
        • Dolby Vision и Dolby Atmos
        • SAPHI Smart TV 108 см (43")
        • Pixel Precise Ultra HD
        Яркие ощущения от просмотра. Телевизор Philips 4K UHD LED.

        Яркие ощущения от просмотра. Телевизор Philips 4K UHD LED.

        Влюбитесь в контент с телевизором 4K UHD LED. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

        Тонкий телевизор. Функции будущего.

        Тонкий телевизор. Функции будущего.

        Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а тонкие матовые черные ножки создадут ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Идеально для игр. Низкая задержка с любыми консолями.

        Телевизор Philips позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Подключение HDMI с поддержкой VRR, а также режим минимальной задержки, который активируется автоматически при включении консоли.

        SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

        Быстрая, интуитивная операционная система SAPHI превратит работу с телевизорами Philips Smart TV в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          108  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Базовая частота обновления
          60  Гц
          Процессор обработки изображения
          Pixel Precise Ultra HD
          Улучшение изображения
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Совместимость с HDR10+
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          43 дюйма

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          • SimplyShare
          • Дублирование экрана
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          • Netflix TV
          Легкость установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          • FLAC
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Обработка

          Мощность обработки
          Двухъядерный процессор

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Ночной режим
          • Dolby Bass Enhancement
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Volume Leveler

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Возможности HDMI
          • Канал возврата аудиосигнала
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Разъем для сервисного обслуживания
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI1
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 1
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1198292
          Класс энергоэффективности для SDR
          F
          Энергопотребление для SDR
          51  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          89  кВт*ч на 1000 ч
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          <0,2  Вт
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Черная матовая рамка
          Конструкция подставки
          Черные матовые ножки

        • Размеры

          Ширина устройства
          957,9  миллиметра
          Высота устройства
          559,1  миллиметра
          Глубина устройства
          87,0  миллиметра
          Вес продукта
          6,6  кг
          Ширина с подставкой
          957.9  миллиметра
          Высота с подставкой
          587.2  миллиметра
          Глубина с подставкой
          218.3  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          6.7  кг
          Ширина коробки
          1100.0  миллиметра
          Высота коробки
          680.0  миллиметра
          Глубина коробки
          140.0  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          9,3  кг
          Ширина подставки
          753.7  миллиметра
          Высота подставки
          28.0  миллиметра
          Глубина подставки
          218.6  миллиметра
          Расстояние между 2 подставками
          753.7  миллиметра
          Высота подставки до нижнего края ТВ
          28.0  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          200 x 100 мм

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

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            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

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