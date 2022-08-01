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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    55PUS7607/12
    Общая оценка / 5
    • Развлечения в чистом виде Развлечения в чистом виде Развлечения в чистом виде
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      LED 4K UHD LED Smart TV

      55PUS7607/12
      Общая оценка / 5

      Развлечения в чистом виде

      Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Развлечения в чистом виде

      Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах

      Развлечения в чистом виде

      Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Развлечения в чистом виде

      Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах

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        LED

        LED

        4K UHD LED Smart TV

        Итого:

        Развлечения в чистом виде

        4K UHD LED Smart TV

        • Поддержка основных форматов HDR
        • Dolby Vision и Dolby Atmos
        • SAPHI Smart TV 139 см (55")
        • Pixel Precise Ultra HD
        Яркие ощущения от просмотра. Телевизор Philips 4K UHD LED.

        Яркие ощущения от просмотра. Телевизор Philips 4K UHD LED.

        Влюбитесь в контент с телевизором 4K UHD LED. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Тонкий телевизор. Функции будущего.

        Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а тонкие матовые черные ножки создадут ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.

        Идеально для игр. Низкая задержка с любыми консолями.

        Телевизор Philips позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Подключение HDMI с поддержкой VRR, а также режим минимальной задержки, который активируется автоматически при включении консоли.

        SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

        Быстрая, интуитивная операционная система SAPHI превратит работу с телевизорами Philips Smart TV в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV.

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          139  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Базовая частота обновления
          60  Гц
          Процессор Pixel
          Pixel Precise Ultra HD
          Улучшение изображения
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Совместимость с HDR10+

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          • SimplyShare
          • Дублирование экрана
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          • Netflix TV
          Легкость установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя

        • Обработка

          Мощность обработки
          Двухъядерный процессор

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Питание

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Ночной режим
          • Dolby Bass Enhancement
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Volume Leveler
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Разъем для сервисного обслуживания
          Возможности HDMI
          • Канал возврата аудиосигнала
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI1
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 1
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          • FLAC
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Черная матовая рамка
          Конструкция подставки
          Черные матовые ножки

        • Размеры

          Ширина коробки
          1360,0  миллиметра
          Высота коробки
          840,0  миллиметра
          Глубина коробки
          160,0  миллиметра
          Ширина устройства
          1226,8  миллиметра
          Высота устройства
          712,8  миллиметра
          Глубина устройства
          85,3  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1226,8  миллиметра
          Высота с подставкой
          739,8  миллиметра
          Глубина с подставкой
          246,8  миллиметра
          Глубина подставки
          245,3  миллиметра
          Высота подставки до нижнего края ТВ
          28,0  миллиметра
          Ширина подставки
          790,0/1027,2  миллиметра
          Вес продукта
          10,6  кг
          Вес изделия с подставкой
          10,7  кг
          Вес, включая упаковку
          14,2  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          200 x 100 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1205365
          Класс энергоэффективности для SDR
          F
          Энергопотребление для SDR
          76  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          128  кВт*ч на 1000 ч
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

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