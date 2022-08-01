Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Настольная подставка
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Развлечения в чистом виде
Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Развлечения в чистом виде
Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах
Развлечения в чистом виде
Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Развлечения в чистом виде
Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD LED Smart TV
Итого:
Влюбитесь в контент с телевизором 4K UHD LED. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а тонкие матовые черные ножки создадут ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.
Телевизор Philips позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Подключение HDMI с поддержкой VRR, а также режим минимальной задержки, который активируется автоматически при включении консоли.
Быстрая, интуитивная операционная система SAPHI превратит работу с телевизорами Philips Smart TV в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Функции Smart TV
Обработка
Тюнер/прием/передача
Питание
Звук
Подключения
Мультимедийные приложения
Дизайн
Размеры
Аксессуары
Талон энергоэффективности ЕС
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.