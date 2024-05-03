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    OLED

    Телевизор 4K с Ambilight

    48OLED819/12
    Общая оценка / 5
    • Реализм. Погружение. Красота. Реализм. Погружение. Красота. Реализм. Погружение. Красота.
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      Energy Label Europe G here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 197.0KB)

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      48OLED819/12
      Общая оценка / 5

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

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        Телевизор 4K с Ambilight

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        Реализм. Погружение. Красота.

        Телевизор 4K с Ambilight

        • Телевизор 121 см (48") с Ambilight
        • Процессор P5 AI Perfect Picture
        • Google TV™
        • Dolby Vision и Dolby Atmos
        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

        Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google

        Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google

        Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.

        Эпичные игры. 144 Гц*, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.

        Эпичные игры. 144 Гц*, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.

        Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм OLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.

        Детализация и глубина. Реалистичное изображение OLED.

        Изображение на экране телевизора 4K UHD OLED с Ambilight всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятное погружение в каждую сцену.

        Продуманный дизайн. Экологичная упаковка.

        Матовая хромированная шарнирная подставка необычной формы выглядит замечательно, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ заряжается в беспроводном формате и содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

        Поддерживает все основные форматы HDR.

        Поддерживает все основные форматы HDR.

        Простое управление

        Тонкий пульт ДУ позволит управлять спутниковыми и кабельными каналами. Для голосового управления* активируйте Google Ассистента с помощью специальной кнопки Google на пульте; также можете управлять телевизором с помощью устройств с поддержкой Alexa. Оцените удобную потоковую передачу на экран ТВ с iPhone, iPad и Mac. Смотрите фильмы в приложениях. Демонстрируйте фотографии друзьям, которые пришли в гости*.

        • Подсветка Ambilight

          Возможности режима Ambilight
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим приглушенного света
          • Игровой режим
          • Музыка Ambilight
          • Будильник с восходом солнца
          • AmbiSleep
          • Анимация Ambilight FTI
          • Совместимо с Philips Wireless Home Speakers
          Версия Ambilight
          Трехсторонняя

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          48  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          121  см
          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Базовая частота обновления
          120  Гц
          Процессор обработки изображения
          Процессор P5 AI Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Поддержка CalMAN
          • Режим IMAX Enhanced
          • HDR10+ Adaptive
          • Режим Filmmaker

        • Разрешение экрана

          Разрешение при разных частотах обновления
          • 576p, 50 Гц
          • 640x480, 60 Гц
          • 720p, 50 Гц, 60 Гц
          • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц
          • 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Совместимо с Alexa
          • Пульт ДУ с микрофоном
          Умный дом
          • Совместимо с Google Ассистентом
          • Совместимо с Amazon Alexa

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          MP3, WAV, AAC, FLAC
          Поддерживаемый формат субтитров
          SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Звук

          Аудио
          Каналы: 2.1
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
          Конфигурация динамиков
          Средне-высокочастотные динамики 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
          Кодек
          • Dolby Digital MS12 V2.6.2
          • DTS:X
          Улучшение звука
          • Dolby Atmos
          • Четкие диалоги
          • ИИ-звук
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Dolby Bass Enhancement
          • Калибровка помещения
          • DTS Play-Fi

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, двухдиапазонный
          • Bluetooth 5.2
          • Wi-Fi 6
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          • Разъем для спутниковой приставки
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI2
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          • Макс. битрейт 48 Гбит/с
          EasyLink 2.0
          • Внешняя настройка через UI телевизора
          • HDMI-CEC для Philips TV/SB

        • Поддерживаемые функции видео HDMI

          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
          • до 4K 120Гц
          Игры
          • ALLM
          • Dolby Vision Игры
          • HDMI VRR
          • HGiG
          • AMD FreeSync Premium
          • Совместимость с Nvidia G-Sync
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+
          • HDR10+ Adaptive
          • HLG
          • UHDA

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1860395
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          66  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          69  кВт*ч на 1000 ч
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          2,0  Вт
          Технология панели
          OLED

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          менее 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Литий-ионный аккумулятор, 1 шт.
          • 1 кабель USB-C для удаленного управления и зарядки

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Металлическая рамка
          Конструкция подставки
          Гладкая хромированная подставка

        • Размеры

          Высота подставки до нижнего края ТВ
          72  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          300 x 300 мм
          Телевизор без подставки (В x Ш x Г)
          618 x 1070 x 113 мм
          Телевизор с подставкой (В x Ш x Г)
          684 x 1070 x 220 мм
          Упаковка (В x Ш x Г)
          800 x 1214 x 150 мм
          Вес телевизора без подставки
          14,0 кг
          Вес телевизора с подставкой
          17,3 кг
          Вес, включая упаковку
          21,3 кг
          Подставка (В x Ш x Г)
          70 x 450 x 179 мм

        • Google TV

          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*
          Предустановленные приложения
          Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime video, Aurora, Whalefit , NFT, контроллер STB

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            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
            • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
            • Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
            • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
            • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.
            • Доступность приложения Apple TV и Apple TV+ может зависеть от страны или региона; см. веб-страницы поддержки Google Play и Apple Inc.
            • 144 Гц HDMI VRR, G-sync и FreeSync доступны при игре на ПК при подключении к телевизору OLED через HDMI

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