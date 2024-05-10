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    OLED

    Телевизор 4K с Ambilight

    65OLED819/12
    Общая оценка / 5
    • Реализм. Погружение. Красота. Реализм. Погружение. Красота. Реализм. Погружение. Красота.
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      Energy Label Europe F here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 201.0KB)

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      65OLED819/12
      Общая оценка / 5

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      Реализм. Погружение. Красота.

      Этот элегантный телевизор OLED с Ambilight предлагает реалистичную картинку и мощное звучание. Тонкий экран без рамки позволит погрузиться в изображение, а подсветка Ambilight усилит эффект погружения и визуальные ощущения от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

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        Телевизор 4K с Ambilight

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        Реализм. Погружение. Красота.

        Телевизор 4K с Ambilight

        • Телевизор 164 см (65") с Ambilight
        • Процессор P5 AI Perfect Picture
        • Google TV™
        • Dolby Vision и Dolby Atmos
        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

        Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google

        Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google

        Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.

        Эпичные игры. 144 Гц*, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.

        Эпичные игры. 144 Гц*, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.

        Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм OLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.

        Детализация и глубина. Реалистичное изображение OLED.

        Изображение на экране телевизора 4K UHD OLED с Ambilight всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятное погружение в каждую сцену.

        Продуманный дизайн. Экологичная упаковка.

        Матовая хромированная шарнирная подставка необычной формы выглядит замечательно, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ заряжается в беспроводном формате и содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

        Поддерживает все основные форматы HDR.

        Поддерживает все основные форматы HDR.

        Простое управление

        Тонкий пульт ДУ позволит управлять спутниковыми и кабельными каналами. Для голосового управления* активируйте Google Ассистента с помощью специальной кнопки Google на пульте; также можете управлять телевизором с помощью устройств с поддержкой Alexa. Оцените удобную потоковую передачу на экран ТВ с iPhone, iPad и Mac. Смотрите фильмы в приложениях. Демонстрируйте фотографии друзьям, которые пришли в гости*.

        • Подсветка Ambilight

          Возможности режима Ambilight
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим приглушенного света
          • Игровой режим
          • Музыка Ambilight
          • Будильник с восходом солнца
          • AmbiSleep
          • Анимация Ambilight FTI
          • Совместимо с Philips Wireless Home Speakers
          Версия Ambilight
          Трехсторонняя

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164  см
          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Базовая частота обновления
          120  Гц
          Процессор обработки изображения
          Процессор P5 AI Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Поддержка CalMAN
          • Режим IMAX Enhanced
          • HDR10+ Adaptive
          • Режим Filmmaker

        • Разрешение экрана

          Разрешение при разных частотах обновления
          • 576p, 50 Гц
          • 640x480, 60 Гц
          • 720p, 50 Гц, 60 Гц
          • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц
          • 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Совместимо с Alexa
          • Пульт ДУ с микрофоном
          Умный дом
          • Совместимо с Google Ассистентом
          • Совместимо с Amazon Alexa

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          MP3, WAV, AAC, FLAC
          Поддерживаемый формат субтитров
          SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Звук

          Аудио
          Каналы: 2.1
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
          Конфигурация динамиков
          Средне-высокочастотные динамики 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
          Кодек
          • Dolby Digital MS12 V2.6.2
          • DTS:X
          Улучшение звука
          • Dolby Atmos
          • Четкие диалоги
          • ИИ-звук
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Dolby Bass Enhancement
          • Калибровка помещения
          • DTS Play-Fi

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, двухдиапазонный
          • Bluetooth 5.2
          • Wi-Fi 6
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          • Разъем для спутниковой приставки
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI2
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          • Макс. битрейт 48 Гбит/с
          EasyLink 2.0
          • Внешняя настройка через UI телевизора
          • HDMI-CEC для Philips TV/SB

        • Поддерживаемые функции видео HDMI

          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
          • до 4K 120Гц
          Игры
          • ALLM
          • Dolby Vision Игры
          • HDMI VRR
          • HGiG
          • AMD FreeSync Premium
          • Совместимость с Nvidia G-Sync
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+
          • HDR10+ Adaptive
          • HLG
          • UHDA

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1868848
          Класс энергоэффективности для SDR
          F
          Энергопотребление для SDR
          102  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          F
          Энергопотребление для HDR
          102  кВт*ч на 1000 ч
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          2,0  Вт
          Технология панели
          OLED

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          менее 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Литий-ионный аккумулятор, 1 шт.
          • 1 кабель USB-C для удаленного управления и зарядки

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Металлическая рамка
          Конструкция подставки
          Гладкая хромированная подставка

        • Размеры

          Высота подставки до нижнего края ТВ
          72  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          300 x 300 мм
          Телевизор без подставки (В x Ш x Г)
          831 x 1444 x 111 мм
          Телевизор с подставкой (В x Ш x Г)
          900 x 1444 x 280 мм
          Упаковка (В x Ш x Г)
          1035 x 1650 x 160 мм
          Вес телевизора без подставки
          22,9 кг
          Вес телевизора с подставкой
          27,8 кг
          Вес, включая упаковку
          33,8 кг
          Подставка (В x Ш x Г)
          72 x 550 x 200 мм

        • Google TV

          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*
          Предустановленные приложения
          Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime video, Aurora, Whalefit , NFT, контроллер STB

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            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
            • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
            • Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
            • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
            • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.
            • Доступность приложения Apple TV и Apple TV+ может зависеть от страны или региона; см. веб-страницы поддержки Google Play и Apple Inc.
            • 144 Гц HDMI VRR, G-sync и FreeSync доступны при игре на ПК при подключении к телевизору OLED через HDMI.

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