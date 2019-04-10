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Больше не доступен

Гостиничные телевизоры

49HFL5011T/12

5
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Инновационные решения
Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!
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на базе ОС Android™

Инновационные решения

  • 49" MediaSuite

  • на базе ОС Android™

CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

CMND & Control: простое обслуживание телевизора

CMND & Control: простое обслуживание телевизора

CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

Гостиничный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Якісний телевізор

Дуже красивий та стильний телевізор. А головне, якісний. Картинка насищена і чітка, дивитися приємно очам. Легкий и простий в управлінні, зрозуміле меню. Ціна невисока.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів

01/04/2019

Україна

Україна

4к супер

4 года использования и он работает без проблем вот что значит качество

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 40HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 40 дюймів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 40HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 40 дюймів

01/04/2019

Україна

Україна

Це найкращий на ринку тв за доступною ціною

Стильний дизайн! легке управління. низька ціна на відміну від інших відомих брендів!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів

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      Примечания

      1. Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

      2. Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.

      3. Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства

      4. Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

      5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.