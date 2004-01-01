Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.