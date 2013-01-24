Весь необходимый комплект ламп в одном наборе
Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Весь необходимый комплект ламп в одном наборе
Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах
Весь необходимый комплект ламп в одном наборе
Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Весь необходимый комплект ламп в одном наборе
Главная задача Philips Automotive — обеспечить вашу безопасность на дороге, поэтому мы предлагаем дополнительные наборы, в которых вы найдете все необходимые сменные лампы для того, чтобы вы всегда были готовы к любым ситуациям! Узнать обо всех преимуществах
Созданный специально для автомобилистов комплект Single Kit не занимает много места и идеально подходит для хранения в багажнике или бардачке автомобиля.
Корпус комплекта выполнен из прочных, устойчивых к механическим повреждениям материалов, поэтому лампы надежно защищены от поломок.
В дополнительные комплекты Philips входят лучшие в своем классе продукты. Они выполнены из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечивать нашим клиентам максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.
Компания Philips предлагает широкий ассортимент запасных ламп, поэтому наши дополнительные комплекты подходят для 90 % моделей автомобилей. Это идеальное решение для водителей, которые заботятся о своей безопасности на дороге.
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