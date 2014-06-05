Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    55HFL5009D/12
    Общая оценка / 5
    • Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      55HFL5009D/12
      Общая оценка / 5

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        - {discount-value}

        Итого:

        Широкие возможности подключения и управления

        благодаря OXIGEN: незабываемые впечатления для ваших гостей

        • 55" MediaSuite
        • светодиодный
        • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

        Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

        Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.

        Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

        Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

        Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

        Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

        Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

        Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

        С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

        Philips OXIGEN — это самые современные стандарты подключений и оптимальная совокупная стоимость владения

        Philips OXIGEN представляет собой комплексное решение для сети гостиничных телевизоров. Инновационные технологии порадуют и гостей, и ваших ИТ-специалистов. OXIGEN позволяет подключаться к облачным онлайн-приложениям, использовать для работы с телевизором мобильные устройства и осуществлять удаленное управление. Кроме того, у вас появятся дополнительные источники для получения дохода на протяжении всего жизненного цикла продукта.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          140  см
          Дисплей
          LED Full HD
          Яркость
          350  кд/м²
          Улучшение изображения
          Digital Crystal Clear
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920 x 1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Цифровое ТВ
          • DVB-T и MPEG2/MPEG4
          • DVB-C и MPEG2/MPEG4
          • DVB-T2
          • HbbTv (доступно в Европе)
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          Воспроизведение через IP
          • Многоадресное вещание IGMP
          • Unicast

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          • USB
          • Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Форматы воспроизведения видео
          • Поддержка кодеков:
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • Контейнеры: AVI, MKV
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • LPCM
          • M4A
          • MPEG1, L1/2
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Oxigen

          Приложения Smart TV
          облачные приложения для гостиничных телевизоров
          Функция SmartInstall
          • изменение списка каналов в офлайн-режиме
          • изменение настроек в офлайн-режиме
          • удаленная установка
          • создание контента SmartInfo
          • обновление ПО
          Система AppControl
          Несколько профилей приложения SmartTV
          SmartInfo
          • Слайд-шоу или браузер
          • интерактивные шаблоны
          Общий доступ
          • Защищенное подключение
          • DirectShare, DLNA, Wi-Fi Direct
          • Wi-Fi Miracast

        • Комфорт

          Легкость установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Название программы
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка джойстика
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление джойстиком
          • Графический интерфейс пользователя
          Часы
          • Часы на экране телевизора
          • Таймер отключения
          • Будильник
          • Поддержка внешних часов
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Автоматическое включение
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Совместимость с панелью подключения
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Vsecure
          • Функция MyChoice
          Тип пульта ДУ
          22AV1409A/12 (RC6)
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Возможность обновления оборудования и настроек
          через входы USB, РЧ и IP
          Поддержка Skype
          С дополнительной камерой
          Система блокировки
          Замок Kensington

        • Healthcare

          Управление
          • Многофункциональный пульт дистанционного управления
          • Совместимый белый ПДУ
          Безопасность
          • Совместимость с системой вызова персонала
          • Двойная изоляция Класс II
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика

        • Звук

          Звуковая система
          Incredible Surround

        • Подключения

          Расширенные возможности подключения
          • Интерфейс Serial Xpress
          • Управление телевизором WIXP/JAPIT
          • ИК-выход
          • Разъем RJ-48
          • Быстрый интерактивный ИК-порт
          • Включение по SCART
          • Внешний источник питания 12 В/15 Вт
          Количество разъемов HDMI
          2
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          Количество разъемов USB
          1
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход для наушников
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Выход на АС для ванной комнаты
          • Общий интерфейс CI+
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          • 802.11 b/g/n
          • Wi-Fi Direct
          Автоматическое включение по LAN
          Энергосберегающий режим ожидания IP-систем

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,3 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A++
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          41  Вт
          Функции энергосбережения
          • Режим ECO
          • Отключение изображения (для радио)
          Потребление электроэнергии в год
          60  кВт/ч

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка на шарнире
          • Гарантийный талон
          Дополнительные аксессуары
          • Установочный ПДУ 22AV8573/00
          • Внешний модуль часов 22AV1120C
          • ПДУ Healthcare 22AV1109H
          • USB-камера для Skype PTA317/00

        • Размеры

          Вес продукта
          17  кг
          Ширина устройства
          1243  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1243  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          400 x 400 мм
          Высота устройства
          720,6  миллиметра
          Глубина устройства
          62,9  миллиметра
          Высота с подставкой
          775.5  миллиметра
          Глубина с подставкой
          280  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          18.8  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Гарантийный талон

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.
            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

            Быстрые ссылки:

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.