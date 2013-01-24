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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    55HFL5010T/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления
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      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      55HFL5010T/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

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        Итого:

        Широкие возможности подключения и управления

        незабываемые впечатления для ваших гостей

        • 55" MediaSuite
        • светодиодный
        • DVB-T2/T/C, IP-телевидение
        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

        Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

        Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.

        Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

        Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

        Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

        Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

        Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

        Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

        С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          LED Full HD
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          139  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Яркость
          350  кд/м²
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Улучшение изображения
          • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
          • Pixel Plus HD

        • Аудио

          Выходная мощность
          20 (2 x 10)  Вт
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Выход на АС для ванной комнаты
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Характеристики звука
          • АРГ
          • Режим Incredible Surround
          • Динамические басы
          • Dolby MS10

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/C
          Аналоговое телевидение
          PAL
          Воспроизведение через IP
          • Мультивещание
          • Unicast
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Беспроводное соединение

          Wifi-Direct
          • DirectShare
          • Miracast
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          802.11 b/g/n

        • Подключения (задняя панель)

          Антенна
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Оптический
          Scart
          • RGB
          • CVBS
          • SVHS
          Вход VGA
          15-контактный D-sub
          А/В вход
          CVBS и YPbPr
          Выход на АС для ванной комнаты
          Мини-разъем
          Компонентный
          YPbPr + RCA (левый/правый)
          Аудиовход DVI
          Мини-разъем
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          Внешнее управление
          RJ-48
          Внешний источник питания
          • 12 В/15 Вт
          • Мини-разъем

        • Подключения (боковая панель)

          HDMI2
          HDMI 1.4
          USB 1
          Порт USB 2.0
          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3
          Выход для наушников
          Мини-разъем

        • Расширенные возможности подключения

          HDMI
          • ARC (все порты)
          • DVI (все порты)
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление звуком системы
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Автоматическое включение по LAN
          Scart
          Включение по SCART
          RJ48
          • ИК-вход/выход
          • Интерфейс Serial Xpress

        • Особенности

          Цифровые сервисы
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Сейчас и далее
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука
          Внешние элементы управления
          Джойстик

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка джойстика
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          SmartInfo
          • Браузер с HTML5
          • Интерактивные шаблоны
          • Слайд-шоу
          CMND Create & Control
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          • Изменение настроек в офлайн-режиме
          • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
          • Дистанционное управление по IP/РЧ
          • Создание контента
          • Управление группами телевизоров
          Символика
          • SmartInfo
          • Приветственный логотип
          • Приветственная надпись
          • Пользовательский фон SmartTV
          • Настраиваемая панель управления (HTML)
          • Система IP-телевидения
          Приложения
          • Система AppControl
          • Облачные приложения
          Получение дохода
          • AppRevenue
          • Функция MyChoice
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          • По USB/РЧ/IP
          Таймер
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          • Выбор канала для будильника
          • Звуки будильника
          Часы
          • Часы в режиме ожидания
          • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
          • Экранные часы
          • Внешний модуль часов (дополнительно)
          Каналы
          Единый список каналов
          Интерактивные DRM
          • VSecure
          • PlayReady Smooth Streaming
          Управление
          • Блокировка автообновления каналов
          • Протокол Serial Xpress
          • JSON API for TV Control-JAPIT
          Регулятор мощности
          • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • WoLAN
          Настройка экрана запуска
          • Канал
          • Преимущества
          • Формат изображения
          • Громкость
          Пульт ДУ
          • Фиксация кабеля
          • Индикация заряда батареи
          • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
          Защита от краж
          • Защита от кражи элементов питания
          • Замок Kensington

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          • Многофункциональный пульт ДУ
          • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
          • Совместимость с системой вызова персонала
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Двойная изоляция, класс II
          • Огнестойкий материал

        • Мультимедиа

          Мультимедийные подключения
          • USB
          • Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • 3GP
          • ASF
          • M2TS
          • M4V
          • MP4
          • MPG
          • PS
          • Quicktime
          • TS
          • WMV
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA
          • TXT
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          Поддерживаемые форматы изображения
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 60 Гц

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Пульт ДУ 22AV1409A/12
          • Настольная подставка на шарнире
          • 2 батареи типа AAA
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          Дополнительный
          • Внешний модуль часов 22AV1120C/00
          • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV8573/00

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Маркировка класса энергоэффективности
          A++
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          52  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          76  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C

        • Размеры

          Ширина устройства
          1239  миллиметра
          Высота устройства
          712  миллиметра
          Глубина устройства
          66/79  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1239  миллиметра
          Высота с подставкой
          778  миллиметра
          Глубина с подставкой
          266  миллиметра
          Вес продукта
          15,3  кг
          Вес изделия с подставкой
          17,8  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          • 400 x 200 мм
          • M6

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Гарантийная карточка
        • Шнур питания
        • Настольная подставка

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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