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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    55HFL5573D/10
    • Простое подключение Простое подключение Простое подключение
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

      55HFL5573D/10

      Простое подключение

      Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

      Простое подключение

      Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

      Простое подключение

      Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

      Простое подключение

      Оцените удобство свободного доступа к сети и богатый выбор онлайн-приложений Net TV на этом профессиональном сверхтонком гостиничном светодиодном ЖК ТВ.

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        Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

        Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

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        Итого:

        Простое подключение

        Гостиничный светодиодный ТВ с NetTV и встраиваемой системой IP

        • 55" MediaSuite
        • LED
        • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          Широкий экран
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          140  см
          Яркость
          400  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Активное управление
          • Улучшение цвета
          • Улучшение цветовых переходов
          • Цифровое шумоподавление
          • Улучшение яркостных переходов
          • Прогрессивное сканирование
          • Настройка четкости
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Автокоррекция телесного оттенка
          • Динамическое повышение контрастности
          • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
          • Обработка 1080p 50/60 Гц
          • 100Hz Clear LCD
          • Pixel Plus HD
          Разрешение панели
          1920 x 1080р

        • Изображение/дисплей

          Динамическая контрастность экрана
          150 000:1
          Время отклика (типич.)
          2  мс
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Улучшение экрана
          Антибликовое покрытие экрана

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          ТВ-система
          • Система PAL I
          • Система PAL B/G
          • Система SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Цифровое ТВ
          • DVB-T MPEG4
          • DVB-C MPEG4
          • DVB-T2
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          Количество предустановок
          999

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения
          • MP3
          • Фотографии в формате JPEG
          • Файлы демонстрации слайдов (.alb)
          • H.264/MPEG-4 AVC

        • Комфорт

          Легкость установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Точная настройка
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          • Графический интерфейс пользователя
          Часы
          Таймер отключения
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Удаленное обновление ПО
          • Функция SmartInstall
          Тип пульта ДУ
          22AV1104A/10 (RC6)
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Другие удобства
          Замок Kensington
          Обновление встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
          Возможности телетекста
          • Fast text (Быстрый текст)
          • Строка с информацией о программе

        • Комфорт

          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Безопасность
          Двойная изоляция Класс II
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика

        • Звук

          Звуковая система
          Nicam Stereo

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          28 Вт, Invinsible Sound
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Incredible Surround
          • Функция Smart Sound

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Расширенные возможности подключения
          • Включение по SCART
          • Интерфейс Serial Xpress
          • USB2.0
          Количество разъемов SCART
          1
          Фронтальные/боковые подключения
          • Порт USB 2.0
          • HDMI v1.3
          2-й внешний разъем
          Вход YPbPr

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Другие подключения
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Общий интерфейс CI+
          • Выход для наушников

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5 °C – 40 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,15 Вт
          Потребление электроэнергии в год
          96  кВт/ч

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Аксессуары

          Дополнительные аксессуары
          • Установочный ПДУ 22AV8573/00
          • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон

        • Размеры

          Глубина коробки
          198  миллиметра
          Вес продукта
          26  кг
          Ширина устройства
          1286  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1286  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          400 x 400 мм
          Высота коробки
          873  миллиметра
          Ширина коробки
          1543  миллиметра
          Высота устройства
          756  миллиметра
          Глубина устройства
          39,9  миллиметра
          Высота с подставкой
          820  миллиметра
          Глубина с подставкой
          295  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          30  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийный талон

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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