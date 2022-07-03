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    OLED

    4K UHD OLED на базе ОС Android TV

    55OLED707/12
    Общая оценка / 5
    • Смотрите. Играйте. Погружайтесь. Смотрите. Играйте. Погружайтесь. Смотрите. Играйте. Погружайтесь.
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      OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      55OLED707/12
      Общая оценка / 5

      Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

      Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

      OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

      Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

      Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

      Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

      OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

      Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

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        OLED

        OLED

        4K UHD OLED на базе ОС Android TV

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        4K UHD OLED на базе ОС Android TV

        • Процессор P5 AI Perfect Picture
        • Звучание Dolby Atmos
        • 3-сторонняя подсветка Ambilight
        • 139 см (55") Android TV
        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

        Премиальный дизайн. Стиль будущего

        Премиальный дизайн. Стиль будущего

        Сверхтонкая металлическая рамка и темные хромированные ножки матового оттенка обеспечивают элегантный внешний вид этого телевизора, в то время как кнопки быстрого доступа помогут вам легко получать доступ к любимым сервисам потокового вещания. Для упаковки и вставок используются переработанные картон и бумага.

        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.

        Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync.

        Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync.

        Игра без границ. Ваш телевизор Philips с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.

        Простота и удобство. Android TV.

        Простота и удобство. Android TV.

        Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

        Волшебство Ambilight. Только от Philips.

        С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться

        Новый уровень реалистичности. OLED-телевизор от Philips.

        Хотите прочувствовать каждую сцену на экране? Изображение на экране телевизора Philips OLED всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятный эффект погружения.

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

        Управляйте Google Ассистентом на телевизоре или совместимыми с Google Ассистентом устройствами "умный дом" с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Беспроводная АС для дома Philips
            Совместимо с беспроводной АС для дома Philips
          • Ambilight Aurora
          • Анимация запуска Ambilight

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          139  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Базовая частота обновления
          120  Гц
          Процессор Pixel
          Процессор P5 AI Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3
          • Dolby Vision
          • Perfect Natural Motion
          • Режим ИИ PQ
          • Micro Dimming Perfect
          • Поддержка CalMAN
          • Режим Filmmaker
          • HDR10+ Adaptive

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для HDMI1/2
          • Поддержка HDMI2.1.
          • до 4K 120 Гц*
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
          Компьютерные входы для HDMI3/4
          • Поддержка HDMI2.0.
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
          Видеовходы для HDMI1/2
          • Поддержка HDMI2.1
          • до 4K 120 Гц*
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
          Видеовходы для HDMI3/4
          • Поддержка HDMI2.0.
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Поиск Google
          • YouTube
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Приложение Fitness
          • Spotify
          • Apple TV
          • YouTube Music

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Совместимо с Alexa

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Поддержка HEVC
          Да

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO

        • Звук

          Аудио
          • Каналы: 2.1
          • Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12, версия 2.5
          Конфигурация динамиков
          Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Эквалайзер с ИИ
          • DTS Play-Fi
          • Персонализация звука Mimi

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          3
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.0
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Разъем для сервисного обслуживания
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, для всех портов
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          • FreeSync Premium
          • Совместимость с G-SYNC
          • VRR на HDMI 1/2

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          • FLAC
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Металлическая рамка
          Конструкция подставки
          Темные металлические хромированные ножки

        • Размеры

          Глубина коробки
          160,0  миллиметра
          Высота коробки
          860,0  миллиметра
          Ширина коробки
          1400,0  миллиметра
          Глубина устройства
          58,0  миллиметра
          Глубина с подставкой
          240,0  миллиметра
          Высота устройства
          705,6  миллиметра
          Высота с подставкой
          723,9  миллиметра
          Ширина устройства
          1227,8  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1227,8  миллиметра
          Глубина подставки
          240,0  миллиметра
          Высота подставки
          19,0  миллиметра
          Ширина подставки
          797,5  миллиметра
          Вес продукта
          18,0  кг
          Вес изделия с подставкой
          18,5  кг
          Вес, включая упаковку
          24,9  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          300 x 300 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ
          • Настольная подставка

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1225580
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          84  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          78  кВт*ч на 1000 ч
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          OLED

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка

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            • Телевизоры Philips OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и бликов.
            • Формат ввода 4K 120 Гц масштабируется до разрешения 4K1K
            • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

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