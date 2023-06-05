Для фильмов и передач — реалистичное изображение и объемное звучание этого телевизора OLED вместе с чарующим сиянием Ambilight обеспечат наиболее яркие впечатления от просмотра. Полированная тонкая подставка и пульт с кожаной отделкой помогут прочувствовать настоящий стиль. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
OLED Телевизор 4K с Ambilight
Прекрасно — всегда.
Для фильмов и передач — реалистичное изображение и объемное звучание этого телевизора OLED вместе с чарующим сиянием Ambilight обеспечат наиболее яркие впечатления от просмотра. Полированная тонкая подставка и пульт с кожаной отделкой помогут прочувствовать настоящий стиль. Узнать обо всех преимуществах
Прекрасно — всегда.
Для фильмов и передач — реалистичное изображение и объемное звучание этого телевизора OLED вместе с чарующим сиянием Ambilight обеспечат наиболее яркие впечатления от просмотра. Полированная тонкая подставка и пульт с кожаной отделкой помогут прочувствовать настоящий стиль. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
OLED Телевизор 4K с Ambilight
Прекрасно — всегда.
Для фильмов и передач — реалистичное изображение и объемное звучание этого телевизора OLED вместе с чарующим сиянием Ambilight обеспечат наиболее яркие впечатления от просмотра. Полированная тонкая подставка и пульт с кожаной отделкой помогут прочувствовать настоящий стиль. Узнать обо всех преимуществах
Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно
Все необходимое в одной покупке
Цена комплекта
Пропустить
Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:
Добавление аксессуаров
OLED
Телевизор 4K с Ambilight
- {discount-value}
Итого:
recurring payment
Прекрасно — всегда.
Телевизор 4K с Ambilight
139 см (55") Ambilight TV
Процессор P5 AI Perfect Picture
Звучание Dolby Atmos
Google TV™
ТВ с Ambilight. Погружение стало ярче.
С Ambilight нового поколения светодиоды за панелью создают эффект погружения через сияние с точным градиентом, которое еще более точно синхронизировано с происходящим на экране! Вы можете сделать интерьер ярче с помощью коллекции изображений и видео Aurora, которые прекрасно смотрятся вместе с Ambilight.
Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.
Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
Яркий OLED-экран. Полная детализация даже в хорошо освещенной комнате.
Яркая панель и реалистичное изображение на телевизоре 4K UHD OLED с Ambilight позволят различать даже глубокие оттенки черного и мелкие детали в темных и светлых областях изображения. Картинка выглядит прекрасно под любым углом, и вам не придется приглушать свет в комнате! Поддерживаются все основные форматы HDR.
Премиальный дизайн. Стиль будущего.
Матовая хромированная подставка на шарнире поможет легко разместить телевизор, в то время как тонкая темно-металлическая рамка корпуса добавит визуальной эстетики. Пульт ДУ с подсветкой кнопок удобен в использовании. Наша упаковка состоит в том числе из переработанного картона с сертификацией FSC, а печатные материалы содержат переработанную бумагу.
IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.
Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.
Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.
Играйте без ограничений и погрузитесь в реалистичную картинку OLED! HDMI 2.1, высокая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка ввода помогут с комфортом играть на консолях нового поколения и наслаждаться плавным движением, быстрым откликом и графикой высокого качества. Игровой режим Ambilight поможет создать еще более завораживающую атмосферу.
Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa.
Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Google Ассистента на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Alexa.
Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google.
Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.
Подсветка Ambilight
Возможности режима Ambilight
Подстраивается под цвет стены
Режим Lounge
Игровой режим
Музыка Ambilight
AmbiWakeup
AmbiSleep
Совместимо с Philips Wireless Home Speakers
Анимация запуска Ambilight
Версия Ambilight
3-сторонняя, новое поколение
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
55
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
139
см
Дисплей
4K Ultra HD OLED
Разрешение панели
3840 x 2160
Базовая частота обновления
120
Гц
Процессор обработки изображения
Процессор P5 AI Perfect Picture
Улучшение изображения
Perfect Natural Motion
Micro Dimming Perfect
Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3
Dolby Vision
Режим ИИ PQ
Поддержка CalMAN
Режим IMAX Enhanced
HDR10+ Adaptive
Режим Filmmaker
HLG (Hybrid Log Gamma)
Разрешение экрана
Разрешение при разных частотах обновления
576p, 50 Гц
640x480, 60 Гц
720p, 50 Гц, 60 Гц
1920x1080p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,50 Гц
60 Гц,100 Гц,120 Гц.
2560x1440, 60 Гц, 120 Гц
3840x2160p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,50 Гц,
60 Гц,100 Гц,120 Гц.
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Индикатор уровня сигнала
Да
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Поддержка HEVC
Да
Android TV
ОС
Google TV™
Предустановленные приложения
Google Play Фильмы*
Поиск Google
YouTube
Netflix
Apple TV
Amazon Prime Video
Disney+
Приложение Fitness
YouTube Music
Ambilight Aurora
Объем флэш-памяти
16 ГБ*
Игровое облако
Geforce Now
Функции Smart TV
Интерактивное телевидение
HbbTV
Пульт ДУ
с голосовым управлением
Голосовой ассистент*
Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
Пульт ДУ с микрофоном
Совместимо с Alexa
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
Контейнеры: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Форматы воспроизведения музыки
AAC
MP3
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
FLAC
Поддерживаемый формат субтитров
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
BMP
GIF
PNG
Сферические фотопанорамы
HEIF
Обработка
Мощность обработки
Четыре ядра
Звук
Аудио
Каналы: 2.1
Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
Конфигурация динамиков
Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
Кодек
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Dolby Atmos
AC-4
Улучшение звука
ИИ-звук
Четкие диалоги
Dolby Atmos
Dolby Bass Enhancement
Dolby Volume Leveler
Ночной режим
Эквалайзер с ИИ
DTS Play-Fi
Персонализация звука Mimi
Калибровка помещения
Подключения
Количество разъемов HDMI
4
Возможности HDMI
4K
Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB
3
Беспроводное соединение
Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
Bluetooth 5.0
Другие подключения
Общий интерфейс CI+
Ethernet-LAN RJ-45
Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
Выход для наушников
Разъем для сервисного обслуживания
Разъем для спутниковой приставки
HDCP 2.3
Да, для всех HDMI
HDMI ARC
Да, на HDMI2
Функции HDMI 2.1
eARC на HDMI 2
Поддержка eARC / VRR / ALLM
Макс. битрейт 48 Гбит/с
EasyLink 2.0
HDMI-CEC для Philips TV/SB
Внешняя настройка через UI телевизора
Поддерживаемые функции видео HDMI
HDMI 1/2
HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
до 4K 120Гц
Игры
ALLM
AMD FreeSync Premium
Dolby Vision Игры
HDMI VRR
HGiG
Совместимость с Nvidia G-Sync
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HDR10+
HDR10+ Adaptive
HLG
UHDA
Талон энергоэффективности ЕС
Регистрационные номера EPREL
1522361
Класс энергоэффективности для SDR
G
Энергопотребление для SDR
83
кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR
F
Энергопотребление для HDR
74
кВт*ч на 1000 ч
Энергопотребление в выключенном состоянии
нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети
2,0
Вт
Технология панели
OLED
Мощность
Электропитание
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
менее 0,3 Вт
Функции энергосбережения
Таймер автоматического выключения
Отключение изображения (для радио)
Режим ECO
Световой датчик
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Настольная подставка
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Дизайн
Цвета ТВ
Металлическая рамка
Конструкция подставки
Матовая хромированная подставка EVO
Размеры
Ширина устройства
1225,0
миллиметра
Высота устройства
707,0
миллиметра
Глубина устройства
68,0
миллиметра
Вес продукта
18,3
кг
Ширина с подставкой
1225.0
миллиметра
Высота с подставкой
773.0
миллиметра
Глубина с подставкой
230.0
миллиметра
Вес изделия с подставкой
21.7
кг
Ширина коробки
1420.0
миллиметра
Высота коробки
860.0
миллиметра
Глубина коробки
160.0
миллиметра
Вес, включая упаковку
25,6
кг
Ширина подставки
500.0
миллиметра
Высота подставки
70.0
миллиметра
Глубина подставки
230.0
миллиметра
Высота подставки до нижнего края ТВ
70.0
миллиметра
Совместимое настенное крепление
300 x 300 мм
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Настольная подставка
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Телевизоры Philips OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и бликов.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.
Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.