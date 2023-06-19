Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    OLED

    Телевизор 4K с Ambilight

    65OLED818/12
    Общая оценка / 5
    • Прекрасно — всегда. Прекрасно — всегда. Прекрасно — всегда.
      -{discount-value}
      Energy Label Europe G here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 203.0KB)

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      65OLED818/12
      Общая оценка / 5

      Прекрасно — всегда.

      Для фильмов и передач — реалистичное изображение и объемное звучание этого телевизора OLED вместе с чарующим сиянием Ambilight обеспечат наиболее яркие впечатления от просмотра. Темная металлическая подставка и безрамочный дизайн помогут прочувствовать настоящий стиль. Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      Прекрасно — всегда.

      Для фильмов и передач — реалистичное изображение и объемное звучание этого телевизора OLED вместе с чарующим сиянием Ambilight обеспечат наиболее яркие впечатления от просмотра. Темная металлическая подставка и безрамочный дизайн помогут прочувствовать настоящий стиль. Узнать обо всех преимуществах

      Прекрасно — всегда.

      Для фильмов и передач — реалистичное изображение и объемное звучание этого телевизора OLED вместе с чарующим сиянием Ambilight обеспечат наиболее яркие впечатления от просмотра. Темная металлическая подставка и безрамочный дизайн помогут прочувствовать настоящий стиль. Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      OLED Телевизор 4K с Ambilight

      Прекрасно — всегда.

      Для фильмов и передач — реалистичное изображение и объемное звучание этого телевизора OLED вместе с чарующим сиянием Ambilight обеспечат наиболее яркие впечатления от просмотра. Темная металлическая подставка и безрамочный дизайн помогут прочувствовать настоящий стиль. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        OLED

        OLED

        Телевизор 4K с Ambilight

        - {discount-value}

        Итого:

        recurring payment

        Прекрасно — всегда.

        Телевизор 4K с Ambilight

        • 164 см (65") Ambilight TV
        • Процессор P5 AI Perfect Picture
        • Звучание Dolby Atmos
        • Google TV™
        ТВ с Ambilight. Погружение стало ярче.

        ТВ с Ambilight. Погружение стало ярче.

        С Ambilight нового поколения светодиоды за панелью создают эффект погружения через сияние с точным градиентом, которое еще более точно синхронизировано с происходящим на экране! Вы можете сделать интерьер ярче с помощью коллекции изображений и видео Aurora, которые прекрасно смотрятся вместе с Ambilight.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

        Яркий OLED-экран. Полная детализация даже в хорошо освещенной комнате.

        Яркий OLED-экран. Полная детализация даже в хорошо освещенной комнате.

        Яркая панель и реалистичное изображение на телевизоре 4K UHD OLED с Ambilight позволят различать даже глубокие оттенки черного и мелкие детали в темных и светлых областях изображения. Картинка выглядит прекрасно под любым углом, и вам не придется приглушать свет в комнате! Поддерживаются все основные форматы HDR.

        Премиальный дизайн. Стиль будущего.

        Премиальный дизайн. Стиль будущего.

        Матовая хромированная подставка на шарнире поможет легко разместить телевизор, в то время как тонкая темно-металлическая рамка корпуса добавит визуальной эстетики. Пульт ДУ с подсветкой кнопок удобен в использовании. Наша упаковка состоит в том числе из переработанного картона с сертификацией FSC, а печатные материалы содержат переработанную бумагу.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa.

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa.

        Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Google Ассистента на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Alexa.

        Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.

        Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, G-Sync, VRR и Freesync.

        Играйте без ограничений и погрузитесь в реалистичную картинку OLED! HDMI 2.1, высокая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка ввода помогут с комфортом играть на консолях нового поколения и наслаждаться плавным движением, быстрым откликом и графикой высокого качества. Игровой режим Ambilight поможет создать еще более завораживающую атмосферу.

        Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google.

        Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.

        • Подсветка Ambilight

          Возможности режима Ambilight
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge
          • Игровой режим
          • Музыка Ambilight
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Беспроводная АС для дома Philips
          • Анимация запуска Ambilight
          Версия Ambilight
          3-сторонняя, новое поколение

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164  см
          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Базовая частота обновления
          120  Гц
          Процессор обработки изображения
          Процессор P5 AI Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Режим ИИ PQ
          • Поддержка CalMAN
          • Режим IMAX Enhanced
          • HDR10+ Adaptive
          • Режим Filmmaker

        • Разрешение экрана

          Разрешение при разных частотах обновления
          • 576p, 50 Гц
          • 640x480, 60 Гц
          • 720p, 50 Гц, 60 Гц
          • 1920x1080p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,50 Гц
          • 60 Гц,100 Гц,120 Гц.
          • 2560x1440, 60 Гц, 120 Гц
          • 3840x2160p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,50 Гц,
          • 60 Гц,100 Гц,120 Гц.

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Android TV

          ОС
          Google TV™
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Поиск Google
          • YouTube
          • Netflix
          • Apple TV
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Приложение Fitness
          • YouTube Music
          • Ambilight Aurora
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*
          Игровое облако
          Geforce Now

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Пульт ДУ
          с голосовым управлением
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Пульт ДУ с микрофоном
          • Совместимо с Alexa

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          • FLAC
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SSA
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Звук

          Аудио
          • Каналы: 2.1
          • Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
          Конфигурация динамиков
          Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12 V2.6.1
          • DTS:X
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Эквалайзер с ИИ
          • DTS Play-Fi
          • Персонализация звука Mimi
          • Калибровка помещения

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          3
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.0
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          • Разъем для спутниковой приставки
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI2
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          • Макс. битрейт 48 Гбит/с
          EasyLink 2.0
          • HDMI-CEC для Philips TV/SB
          • Внешняя настройка через UI телевизора

        • Поддерживаемые функции видео HDMI

          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
          • до 4K 120Гц
          Игры
          • ALLM
          • AMD FreeSync Premium
          • Dolby Vision Игры
          • HDMI VRR
          • HGiG
          • Совместимость с Nvidia G-Sync
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+
          • HDR10+ Adaptive
          • HLG
          • UHDA

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1525524
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          112  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          E
          Энергопотребление для HDR
          83  кВт*ч на 1000 ч
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          2,0  Вт
          Технология панели
          OLED

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          менее 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Металлическая рамка
          Конструкция подставки
          Матовая хромированная подставка EVO

        • Размеры

          Ширина устройства
          1444,0  миллиметра
          Высота устройства
          831,0  миллиметра
          Глубина устройства
          68,0  миллиметра
          Вес продукта
          22,9  кг
          Ширина с подставкой
          1444.0  миллиметра
          Высота с подставкой
          896.0  миллиметра
          Глубина с подставкой
          280.0  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          26.8  кг
          Ширина коробки
          1660.0  миллиметра
          Высота коробки
          1045.0  миллиметра
          Глубина коробки
          170.0  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          34,3  кг
          Ширина подставки
          550.0  миллиметра
          Высота подставки
          70.0  миллиметра
          Глубина подставки
          280.0  миллиметра
          Высота подставки до нижнего края ТВ
          70.0  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          300 x 300 мм

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Телевизоры Philips OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и бликов.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
            • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты.

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.