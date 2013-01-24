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    LED

    4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

    55PUS9435/12
    Общая оценка / 5
    • Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание. Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание. Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.
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      LED 4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

      55PUS9435/12
      Общая оценка / 5

      Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.

      Не упускайте ни единой детали. Слушайте во всех подробностях. Этот LED-телевизор Philips оснащен акустической системой Bowers & Wilkins, которая обеспечивает реалистичное звучание с эффектом погружения. Подсветка Ambilight добавит яркие цвета к музыке, потоковым трансляциям HDR и фильмам, которые вы так любите. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

      Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.

      Не упускайте ни единой детали. Слушайте во всех подробностях. Этот LED-телевизор Philips оснащен акустической системой Bowers & Wilkins, которая обеспечивает реалистичное звучание с эффектом погружения. Подсветка Ambilight добавит яркие цвета к музыке, потоковым трансляциям HDR и фильмам, которые вы так любите. Узнать обо всех преимуществах

      Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.

      Не упускайте ни единой детали. Слушайте во всех подробностях. Этот LED-телевизор Philips оснащен акустической системой Bowers & Wilkins, которая обеспечивает реалистичное звучание с эффектом погружения. Подсветка Ambilight добавит яркие цвета к музыке, потоковым трансляциям HDR и фильмам, которые вы так любите. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

      Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.

      Не упускайте ни единой детали. Слушайте во всех подробностях. Этот LED-телевизор Philips оснащен акустической системой Bowers & Wilkins, которая обеспечивает реалистичное звучание с эффектом погружения. Подсветка Ambilight добавит яркие цвета к музыке, потоковым трансляциям HDR и фильмам, которые вы так любите. Узнать обо всех преимуществах

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        LED

        LED

        4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins

        Итого:

        Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.

        4K UHD LED на базе Android TV с подсветкой Ambilight

        • Процессор P5 Perfect Picture
        • Аудиосистема от Bowers & Wilkins
        • 3-сторонняя подсветка Ambilight
        • 139 см (55") Android TV
        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

        Объемный звук. Bowers & Wilkins с технологией Dolby Atmos.

        Объемный звук. Bowers & Wilkins с технологией Dolby Atmos.

        Эксклюзивный дизайн динамиков от легендарных звукоинженеров Bowers & Wilkins обеспечивает невероятно реалистичное звучание. Мощные динамики обеспечивают максимальный эффект от Dolby Atmos. ВЧ-динамик с центральным расположением обеспечит четкое звучание голоса на всем протяжении фильма.

        Ambilight — впечатления без границ

        Ambilight — впечатления без границ

        С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

        Яркий 4K LED-телевизор. Яркая картинка HDR. Плавное движение.

        Яркий 4K LED-телевизор. Яркая картинка HDR. Плавное движение.

        Яркий 4K LED-телевизор. Яркая картинка HDR. Плавное движение. Телевизор Philips 4K UHD TV обеспечивает реалистичность контента благодаря высокой контрастности и насыщенным цветам. Более глубокая картинка и плавное движение. Фильмы, передачи, игры и многое другое будут выглядеть отлично вне зависимости от источника.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.

        Android TV. Интеллектуально и просто.

        Android TV. Интеллектуально и просто.

        Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

        Управление голосом. Встроенный Google Ассистент. Совместимо с Alexa.

        Управление голосом. Встроенный Google Ассистент. Совместимо с Alexa.

        Управляйте телевизором с Android TV с помощью голосовых команд. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизоре. Вы даже можете управлять всеми устройствами, совместимыми с Ассистентом Google, например приглушать свет и переводить термостат в ночной режим. И все это — не вставая с дивана. Дни, когда вы искали пульт от телевизора по всему дому, уже далеко позади. Теперь с помощью голосовых команды вы можете управлять телевизором Philips посредством устройств с поддержкой Alexa, таких как Amazon Echo. Включайте телевизор, переключайтесь между каналами или источниками сигнала и многое другое с помощью Alexa.

        DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема.

        DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема.

        С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.

        Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.

        Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.

        Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее. Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Ткань динамика Kvadrat. Пульт ДУ с подсветкой кнопок и кожей от Muirhead.

        Материалы премиум-класса изменят ваше представление о просмотре телевизора Philips. Акустически прозрачная ткань от Kvadrat обеспечит свободное распространение звука по комнате. Кожа Muirhead, собранная на экологичном производстве, наряду с подсветкой клавиш поможет ощутить тактильный комфорт при использовании пульта ДУ.

        Технические характеристики

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55  (дюймы)
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          139  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Процессор Pixel
          Процессор P5 Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • Wide Color Gamut воспроизводит 90 % оттенков DCI-P3
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • 2400 PPI

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Google Play Музыка*
          • Поиск Google
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер подключения к устройству
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Расширенный - Сдвиг
          • Масштабирование, растяжение
          • Широкий экран
          Пульт ДУ
          • с голосовым управлением
          • с подсветкой клавиш
          • с кожей Muirhead
          Взаимодействие с пользователем
          SimplyShare
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Пульт ДУ с микрофоном
          • Совместимо с Alexa

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Тюнер/прием/передача

          Поддержка HEVC
          Да
          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          Наличие свинца
          Да*
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          420631
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          139
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          96  Вт
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          125  Вт
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Звук

          Улучшение звука
          • 5-полосный эквалайзер
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Dolby Atmos
          Конфигурация динамиков
          2 среднечастотных динамика 6 Вт, 2 ВЧ-динамика 9 Вт, сабвуфер 20 Вт
          Аудио
          • Аудиосистема от Bowers & Wilkins
          • 2-канальная система 2.1
          • Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.)
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12, версия 2.3
          • DTS-HD(M6)

        • Размеры

          Глубина коробки
          170,0  миллиметра
          Высота коробки
          952,0  миллиметра
          Ширина коробки
          1360,0  миллиметра
          Вес продукта
          16,7  кг
          Вес изделия с подставкой
          21,8  кг
          Глубина устройства
          60,8  миллиметра
          Глубина с подставкой
          281,8  миллиметра
          Высота устройства
          717,9  миллиметра
          Высота с подставкой
          792,6  миллиметра
          Ширина устройства
          1230,8  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1230,8  миллиметра
          Глубина подставки
          281,8  миллиметра
          Высота подставки
          80,0  миллиметра
          Ширина подставки
          880,0  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          25,8  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          300 x 300 мм

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Серебристая металлическая рамка
          Конструкция подставки
          Темный хром, звуковая система

        • Аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Краткое руководство (x1)
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Подставка со звуковой системой

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
            • *Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
            • Для саундбара, акустических систем и других аудиоустройств требуется подключение по HDMI.

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