Управление голосом. Встроенный Google Ассистент. Совместимо с Alexa.

Управляйте телевизором с Android TV с помощью голосовых команд. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизоре. Вы даже можете управлять всеми устройствами, совместимыми с Ассистентом Google, например приглушать свет и переводить термостат в ночной режим. И все это — не вставая с дивана. Дни, когда вы искали пульт от телевизора по всему дому, уже далеко позади. Теперь с помощью голосовых команды вы можете управлять телевизором Philips посредством устройств с поддержкой Alexa, таких как Amazon Echo. Включайте телевизор, переключайтесь между каналами или источниками сигнала и многое другое с помощью Alexa.