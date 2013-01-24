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Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.
Не упускайте ни единой детали. Слушайте во всех подробностях. Этот LED-телевизор Philips оснащен акустической системой Bowers & Wilkins, которая обеспечивает реалистичное звучание с эффектом погружения. Подсветка Ambilight добавит яркие цвета к музыке, потоковым трансляциям HDR и фильмам, которые вы так любите. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.
Не упускайте ни единой детали. Слушайте во всех подробностях. Этот LED-телевизор Philips оснащен акустической системой Bowers & Wilkins, которая обеспечивает реалистичное звучание с эффектом погружения. Подсветка Ambilight добавит яркие цвета к музыке, потоковым трансляциям HDR и фильмам, которые вы так любите. Узнать обо всех преимуществах
Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.
Не упускайте ни единой детали. Слушайте во всех подробностях. Этот LED-телевизор Philips оснащен акустической системой Bowers & Wilkins, которая обеспечивает реалистичное звучание с эффектом погружения. Подсветка Ambilight добавит яркие цвета к музыке, потоковым трансляциям HDR и фильмам, которые вы так любите. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Элегантный внешний вид. Кинематографическое звучание.
Не упускайте ни единой детали. Слушайте во всех подробностях. Этот LED-телевизор Philips оснащен акустической системой Bowers & Wilkins, которая обеспечивает реалистичное звучание с эффектом погружения. Подсветка Ambilight добавит яркие цвета к музыке, потоковым трансляциям HDR и фильмам, которые вы так любите. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD Android TV - Звук от Bowers & Wilkins
Итого:
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Эксклюзивный дизайн динамиков от легендарных звукоинженеров Bowers & Wilkins обеспечивает невероятно реалистичное звучание. Мощные динамики обеспечивают максимальный эффект от Dolby Atmos. ВЧ-динамик с центральным расположением обеспечит четкое звучание голоса на всем протяжении фильма.
С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.
Яркий 4K LED-телевизор. Яркая картинка HDR. Плавное движение. Телевизор Philips 4K UHD TV обеспечивает реалистичность контента благодаря высокой контрастности и насыщенным цветам. Более глубокая картинка и плавное движение. Фильмы, передачи, игры и многое другое будут выглядеть отлично вне зависимости от источника.
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Управляйте телевизором с Android TV с помощью голосовых команд. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизоре. Вы даже можете управлять всеми устройствами, совместимыми с Ассистентом Google, например приглушать свет и переводить термостат в ночной режим. И все это — не вставая с дивана. Дни, когда вы искали пульт от телевизора по всему дому, уже далеко позади. Теперь с помощью голосовых команды вы можете управлять телевизором Philips посредством устройств с поддержкой Alexa, таких как Amazon Echo. Включайте телевизор, переключайтесь между каналами или источниками сигнала и многое другое с помощью Alexa.
С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.
Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее. Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.
Материалы премиум-класса изменят ваше представление о просмотре телевизора Philips. Акустически прозрачная ткань от Kvadrat обеспечит свободное распространение звука по комнате. Кожа Muirhead, собранная на экологичном производстве, наряду с подсветкой клавиш поможет ощутить тактильный комфорт при использовании пульта ДУ.
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