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    4K UHD OLED на базе ОС Android TV

    65OLED854/12
    Общая оценка / 5
    4 награды
    • 4K UHD OLED на базе ОС Android TV 4K UHD OLED на базе ОС Android TV 4K UHD OLED на базе ОС Android TV
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      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      65OLED854/12
      Общая оценка / 5
      4 награды

      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      Наслаждайтесь невероятно реалистичным изображением в любое время. От сериалов в HDR до спортивных трансляций — этот OLED-телевизор Philips 4K обеспечивает реалистичную глубину, естественную цветопередачу и плавность движений. А подставка на шарнире позволяет располагать экран под нужным углом. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      Наслаждайтесь невероятно реалистичным изображением в любое время. От сериалов в HDR до спортивных трансляций — этот OLED-телевизор Philips 4K обеспечивает реалистичную глубину, естественную цветопередачу и плавность движений. А подставка на шарнире позволяет располагать экран под нужным углом. Узнать обо всех преимуществах

      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      Наслаждайтесь невероятно реалистичным изображением в любое время. От сериалов в HDR до спортивных трансляций — этот OLED-телевизор Philips 4K обеспечивает реалистичную глубину, естественную цветопередачу и плавность движений. А подставка на шарнире позволяет располагать экран под нужным углом. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      Наслаждайтесь невероятно реалистичным изображением в любое время. От сериалов в HDR до спортивных трансляций — этот OLED-телевизор Philips 4K обеспечивает реалистичную глубину, естественную цветопередачу и плавность движений. А подставка на шарнире позволяет располагать экран под нужным углом. Узнать обо всех преимуществах

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        4K UHD OLED на базе ОС Android TV

        Итого:

        4K UHD OLED на базе ОС Android TV

        с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

        • 164 см (65") Ambilight TV
        • Picture Performance Index 5000
        • HDR 10+ / расширенная палитра 99 %
        • Процессор P5 Perfect Picture
        Ambilight — впечатления без границ

        Ambilight — впечатления без границ

        С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

        4K UHD OLED TV. Стандарт реалистичности.

        4K UHD OLED TV. Стандарт реалистичности.

        С телевизорами Philips OLED каждая сцена кажется впечатляюще реалистичной. Отдельные пиксели могут быть приглушены или отключены, обеспечивая более глубокую передачу черного, яркие цвета и потрясающую контрастность: вы сможете различать даже объекты в тени и на светлых участках. Более широкий угол просмотра и плавная передача динамики достигаются благодаря процессору Philips.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.

        Поддержка HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.

        Поддержка HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.

        Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее.

        Магазин Google Play и галерея приложений Philips. Еще больше контента.

        Магазин Google Play и галерея приложений Philips. Еще больше контента.

        Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.

        Новый уровень реалистичности изображения.

        Процессор Philips P5 Pro Perfect Picture Engine нового поколения выводит качество изображения на новый уровень. Наши OLED-телевизоры обеспечивают глубину черного цвета, яркость цветопередачи, реалистичность тонов кожи и невероятно плавное движение. Теперь вы можете увидеть каждую деталь, ощутить глубину, четкость и резкость картинки. Наши OLED-телевизоры Philips начинают новую эпоху реалистичности изображения.

        Интеллектуальное управление голосом. Встроенный Google Ассистент. Совместимо с Alexa.

        Управляйте телевизором с Android TV с помощью голосовых команд. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизоре. Вы даже можете управлять всеми устройствами, совместимыми с Ассистентом Google, например приглушать свет и переводить термостат в ночной режим. И все это — не вставая с дивана. Дни, когда вы искали пульт от телевизора по всему дому, уже далеко позади. Теперь с помощью голосовых команды вы можете управлять телевизором Philips посредством устройств с поддержкой Alexa, таких как Amazon Echo. Включайте телевизор, переключайтесь между каналами или источниками сигнала и многое другое с помощью Alexa.

        Технические характеристики

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Процессор Pixel
          Процессор P5 Pro Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • Micro Dimming Perfect
          • Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3
          • 5000 PPI
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Perfect Natural Motion

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Google Play Музыка*
          • Поиск Google
          • YouTube
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          • Мастер подключения к устройству
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Расширенный - Сдвиг
          • Масштабирование, растяжение
          • Широкий экран
          Приложение Philips TV Remote*
          • Приложения
          • Каналы
          • Управление
          • Телегид
          • Видео по запросу
          Пульт ДУ
          • с клавиатурой
          • с голосовым управлением
          Взаимодействие с пользователем
          SimplyShare

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Тюнер/прием/передача

          Поддержка HEVC
          Да
          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Двойной тюнер
          Да

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          2
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          Беспроводное соединение
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Аудиовход — левый/правый
          • Выход для наушников
          • Разъем для спутниковой приставки
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.2
          Да, для всех HDMI

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          Маркировка класса энергоэффективности
          B
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          189  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          276  кВт/ч
          содержание ртути
          0  мг
          Наличие свинца
          Да*

        • Звук

          Аудио
          • Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.)
          • Каналы: 2.1
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12, версия 2.3
          • DTS-HD(M6)
          Конфигурация динамиков
          Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 2; сабвуфер 30 Вт
          Улучшение звука
          • 5-полосный эквалайзер
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Усиление низких частот

        • Размеры

          Ширина коробки
          1660,0  миллиметра
          Высота коробки
          1002,0  миллиметра
          Глубина коробки
          174,0  миллиметра
          Ширина устройства
          1448,7  миллиметра
          Высота устройства
          829,7  миллиметра
          Глубина устройства
          52,3  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1448,7  миллиметра
          Высота с подставкой
          857,1  миллиметра
          Глубина с подставкой
          243,0  миллиметра
          Вес продукта
          27,9  кг
          Вес изделия с подставкой
          30,5  кг
          Вес, включая упаковку
          38,1  кг
          Глубина подставки
          243,0  миллиметра
          Высота подставки
          27,4  миллиметра
          Ширина подставки
          800,0  миллиметра
          Совместимое настенное крепление VESA
          300 x 300 мм

        • Аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Мини-разъем к кабелю L/R
          • Мини-разъем к кабелю YPbPr
          • Шнур питания
          • Краткое руководство (x1)
          • Пульт ДУ
          • Настольная подставка
          Батареи входят в комплект
          Батарея типа AAA — 2 шт.

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений ChromeCast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницы продукта ChromeCast.
            • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.

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