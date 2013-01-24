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4K UHD OLED на базе ОС Android TV
Наслаждайтесь невероятно реалистичным изображением в любое время. От сериалов в HDR до спортивных трансляций — этот OLED-телевизор Philips 4K обеспечивает реалистичную глубину, естественную цветопередачу и плавность движений. А подставка на шарнире позволяет располагать экран под нужным углом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
4K UHD OLED на базе ОС Android TV
Наслаждайтесь невероятно реалистичным изображением в любое время. От сериалов в HDR до спортивных трансляций — этот OLED-телевизор Philips 4K обеспечивает реалистичную глубину, естественную цветопередачу и плавность движений. А подставка на шарнире позволяет располагать экран под нужным углом. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD OLED на базе ОС Android TV
Наслаждайтесь невероятно реалистичным изображением в любое время. От сериалов в HDR до спортивных трансляций — этот OLED-телевизор Philips 4K обеспечивает реалистичную глубину, естественную цветопередачу и плавность движений. А подставка на шарнире позволяет располагать экран под нужным углом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
4K UHD OLED на базе ОС Android TV
Наслаждайтесь невероятно реалистичным изображением в любое время. От сериалов в HDR до спортивных трансляций — этот OLED-телевизор Philips 4K обеспечивает реалистичную глубину, естественную цветопередачу и плавность движений. А подставка на шарнире позволяет располагать экран под нужным углом. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD OLED на базе ОС Android TV
Итого:
С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.
С телевизорами Philips OLED каждая сцена кажется впечатляюще реалистичной. Отдельные пиксели могут быть приглушены или отключены, обеспечивая более глубокую передачу черного, яркие цвета и потрясающую контрастность: вы сможете различать даже объекты в тени и на светлых участках. Более широкий угол просмотра и плавная передача динамики достигаются благодаря процессору Philips.
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.
Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее.
Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.
Процессор Philips P5 Pro Perfect Picture Engine нового поколения выводит качество изображения на новый уровень. Наши OLED-телевизоры обеспечивают глубину черного цвета, яркость цветопередачи, реалистичность тонов кожи и невероятно плавное движение. Теперь вы можете увидеть каждую деталь, ощутить глубину, четкость и резкость картинки. Наши OLED-телевизоры Philips начинают новую эпоху реалистичности изображения.
Управляйте телевизором с Android TV с помощью голосовых команд. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизоре. Вы даже можете управлять всеми устройствами, совместимыми с Ассистентом Google, например приглушать свет и переводить термостат в ночной режим. И все это — не вставая с дивана. Дни, когда вы искали пульт от телевизора по всему дому, уже далеко позади. Теперь с помощью голосовых команды вы можете управлять телевизором Philips посредством устройств с поддержкой Alexa, таких как Amazon Echo. Включайте телевизор, переключайтесь между каналами или источниками сигнала и многое другое с помощью Alexa.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Функции Smart TV
Обработка
Тюнер/прием/передача
Подключения
Мультимедийные приложения
Питание
Звук
Размеры
Аксессуары