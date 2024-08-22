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  • AC2729_13_Slim_RFT_Print_CMYK.tif
  • AC2729_13_TEC_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_B2_Print_CMYK.tif
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • AC2729_13_B1_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_Slim_F_Online_RGB.tif
  • AC2729_13_D2_Online_RGB.tif
  • AC3829_10_PDP_ONLINE_RGB.tif
  • AC2729_13_PUP_Print_CMYK.tif

Серия 2000iКлиматический комплекс

AC2729/13

3.5

| (6) Отзывы

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Климатический комплекс Philips 2 в 1 очищает воздух в помещениях площадью до 80 м2 и быстро увлажняет его со скоростью 600 мл/ч. Управление в приложении и датчики помогают ему автоматически подстраивать уровень увлажнения и очищать воздух от аллергенов и загрязняющих веществ.

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Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

  • Очищает помещения площадью до 85 м²

  • Показатель CADR — 330 м3/ч

  • Скорость увлажнения 600 мл/ч

  • Совместимо с приложением Air+

Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).

Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

Технология NanoCloud увлажняет воздух тихо и эффективно, устраняя до 99% бактерий (6). Естественное парообразование в ходе работы NanoCloud создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Малый размер этих молекул обеспечивает равномерное увлажнение воздуха и затрудняет прикрепление к ним бактерий и минеральных частиц, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).

Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

Режим "2 в 1" и только очистка воздуха в автоматических и ручных режимах

Переключайтесь между режимом "2 в 1" и только очисткой одним касанием кнопки. В автоматическом режиме датчики выбирают нужную скорость очистки согласно показателям качества воздуха в вашем доме. Запускайте очиститель в любом автоматическом режиме (обычный / аллергены), ночном режиме или одном из 4 уровней скорости (1, 2, 3 и Турбо), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем шума.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.5

из 5

6

Отзывы

3
2

22/08/2024

Україна

Україна

Чудові функції і чудова робота

20.08.24 купила цей прилад,бо донечка алергік(амброзія кіт+собака) Чудовий просто чудовий приклад Легкий в користуванні,приємний дизайн такий без гострих кутів.Усе швиденько робить що очищає від алергенів,що сам коли вибирає коли треба зволожити чи очистити.Лулк корисна і незамінна річ . Дякую що допомагаєте людям із алергією жити трошки легше Також відпалу купила усі фільтри 🤗

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата пользования 2024-07-22

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата пользования 2024-07-22

28/08/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Добре очищує повітря

Ідеально підійде для алергиків, добре очищує та зволожує повітря. Спиться з ним чудово, дуже мʼяке повітря.

Плюсы

Все

Минусы

Не те щоб проти, але доволі швидко закінчується вода у резервуарі, але це тільки при відкритому вікні.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата пользования 2022-07-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата пользования 2022-07-28

07/08/2023

Україна

Україна

Рекомендую

Наразі я не можу уявити своє приміщення без цього очищувача повітря. Рекомендую

Плюсы

Супер конкурентний функціонал за свою ціну.

Минусы

Якщо у вас "важка" вода в крані вам доведеться іноді мити зсерединии.

Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата пользования 2023-02-07

Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря

Дата пользования 2023-02-07

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Примечания

  1. (1) Показатель CADR: протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2015.

  2. (2) Рассчитано с учетом стандарта NRCC-54013 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015

  3. (3) Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).

  4. (4) Тестирование проведено независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032. Тестирование в режиме MAX в течение 60 минут.

  5. (5)Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено Airmid Health Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ был вирус гриппа рода А (H1N1); после 10–20 минут работы прибора на макс. мощности. Сам по себе очиститель воздуха не обеспечивает защиту от COVID-19, но он может использоваться в рамках плана по безопасности (Агентство по охране окружающей среды США).

  6. (6) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории

  7. (7) По сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Отложение минералов на мебель было протестировано независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.

  8. (8) Протестировано в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %

  9. (9) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной согласно стандарту GB/T 23332-2018.

  10. (10) Протестировано независимой лабораторией согласно стандарту US Modified 42 CFR часть 84

  11. (11) Рассчитанное среднее значение звукового давления на расстоянии 1,5 м от устройства, основанное на измерениях в соответствии с требованиями стандарта IEC 60704. Уровень звукового давления зависит от планировки и отделки комнаты, а также местоположения устройства и слушателя.

  12. (12) Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801

  13. (13) *На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен независимой лабораторией посредством распыления хлористого натрия