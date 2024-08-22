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AC2729/13
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Климатический комплекс Philips 2 в 1 очищает воздух в помещениях площадью до 80 м2 и быстро увлажняет его со скоростью 600 мл/ч. Управление в приложении и датчики помогают ему автоматически подстраивать уровень увлажнения и очищать воздух от аллергенов и загрязняющих веществ.
Очищает помещения площадью до 85 м²
Показатель CADR — 330 м3/ч
Скорость увлажнения 600 мл/ч
Совместимо с приложением Air+
Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).
Технология NanoCloud увлажняет воздух тихо и эффективно, устраняя до 99% бактерий (6). Естественное парообразование в ходе работы NanoCloud создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Малый размер этих молекул обеспечивает равномерное увлажнение воздуха и затрудняет прикрепление к ним бактерий и минеральных частиц, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).
Переключайтесь между режимом "2 в 1" и только очисткой одним касанием кнопки. В автоматическом режиме датчики выбирают нужную скорость очистки согласно показателям качества воздуха в вашем доме. Запускайте очиститель в любом автоматическом режиме (обычный / аллергены), ночном режиме или одном из 4 уровней скорости (1, 2, 3 и Турбо), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем шума.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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3.5
из 5
6
Отзывы
Харківянка
22/08/2024
Україна
Чудові функції і чудова робота
20.08.24 купила цей прилад,бо донечка алергік(амброзія кіт+собака) Чудовий просто чудовий приклад Легкий в користуванні,приємний дизайн такий без гострих кутів.Усе швиденько робить що очищає від алергенів,що сам коли вибирає коли треба зволожити чи очистити.Лулк корисна і незамінна річ . Дякую що допомагаєте людям із алергією жити трошки легше Також відпалу купила усі фільтри 🤗
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата пользования 2024-07-22
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата пользования 2024-07-22
Павло К.
28/08/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Добре очищує повітря
Ідеально підійде для алергиків, добре очищує та зволожує повітря. Спиться з ним чудово, дуже мʼяке повітря.
Плюсы
Все
Минусы
Не те щоб проти, але доволі швидко закінчується вода у резервуарі, але це тільки при відкритому вікні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата пользования 2022-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата пользования 2022-07-28
Lazko
07/08/2023
Україна
Рекомендую
Наразі я не можу уявити своє приміщення без цього очищувача повітря. Рекомендую
Плюсы
Супер конкурентний функціонал за свою ціну.
Минусы
Якщо у вас "важка" вода в крані вам доведеться іноді мити зсерединии.
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата пользования 2023-02-07
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/13 Очищувач і зволожувач повітря
Дата пользования 2023-02-07
(1) Показатель CADR: протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2015.
(2) Рассчитано с учетом стандарта NRCC-54013 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015
(3) Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
(4) Тестирование проведено независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032. Тестирование в режиме MAX в течение 60 минут.
(5)Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено Airmid Health Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ был вирус гриппа рода А (H1N1); после 10–20 минут работы прибора на макс. мощности. Сам по себе очиститель воздуха не обеспечивает защиту от COVID-19, но он может использоваться в рамках плана по безопасности (Агентство по охране окружающей среды США).
(6) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории
(7) По сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Отложение минералов на мебель было протестировано независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
(8) Протестировано в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %
(9) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной согласно стандарту GB/T 23332-2018.
(10) Протестировано независимой лабораторией согласно стандарту US Modified 42 CFR часть 84
(11) Рассчитанное среднее значение звукового давления на расстоянии 1,5 м от устройства, основанное на измерениях в соответствии с требованиями стандарта IEC 60704. Уровень звукового давления зависит от планировки и отделки комнаты, а также местоположения устройства и слушателя.
(12) Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801
(13) *На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен независимой лабораторией посредством распыления хлористого натрия