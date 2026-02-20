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Серия 2000i Климатический комплекс
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AC2729/13
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Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10 - English (US)
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Индикатор PM2.5 на очистителе воздуха Philips
Сети Wi-Fi, совместимые с сетевым очистителем воздуха Philips
Можно ли выключить Wi-Fi на очистителе и увлажнителе воздуха Philips?
Что означают индикаторы и коды ошибки на очистителе воздуха Philips?
Какие фильтры используются в очистителе воздуха Philips
Очиститель и увлажнитель 2 в 1 2000iУвлажняющий фильтр
Серии 1000i и 2000i 2 в 1Фильтр HEPA NanoProtect
Постоянно горит или мигает индикатор на очистителе воздуха Philips
Не могу подключить очиститель воздуха Philips к приложению