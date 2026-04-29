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Shaver series 3000 Электробритва для сухого и влажного бритья
Больше не доступен
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Руководство пользователя
Все (5)
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Как правильно использовать бритву Philips?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Адаптер электропитания
HQ8505 Адаптер питания
ShaversЩеточка для очищения
SH50Сменные бритвенные головки
Бритва Philips не заряжается
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