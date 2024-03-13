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  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи
  • Гладкое бритье и защита кожи

Больше не доступен

Shaver series 3000Электробритва для сухого и влажного бритья

AT756/16

4.8
| (25) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Гладкое бритье и защита кожи
Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Гладкое бритье и защита кожи

  • Плавающие головки Lift & Cut

  • 8ч. зарядки — 40 мин. автономной работы

  • Откидной триммер

Технология Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

Технология Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

Благодаря герметичной защите Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной, которое обеспечивает дополнительную защиту кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.

Лезвия Lift & Cut приподнимают волоски и обеспечивают гладкое бритье

Лезвия Lift & Cut приподнимают волоски и обеспечивают гладкое бритье

Система двойных лезвий Lift & Cut приподнимает волоски и аккуратно срезает их у самого основания.

Плавно скользит, повторяя контуры лица

Плавно скользит, повторяя контуры лица

Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, минимизируя вероятность порезов.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

25

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3
1

13/03/2024

Україна

Україна

Які леза підходять для заміни?

Добрий день, підкажіть які леза можна купити для заміни для цієї електробритви? Нажаль ніде не можу знайти philips HQ56/50

Плюсы

Працює відмінно, та ще є трімер, який інколи потрібен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

27/10/2021

Україна

Україна

Універсальність

Вибирав довго, але зупинився на цій бритві, сподобалось те що є можливість вологого гоління, як правило беру її в дорогу, батарея тримає дуже довго! так як підбриваю тільки ті місця де не має бороди! за більш як 7 років вона працює ідеально. моя оцінка найвища.

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб відповідає усім сподіванням

Легке і чисте гоління, не спричиняє подразнення, тривала зарядка

Плюсы

Все влаштовує

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 AT756/16 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 