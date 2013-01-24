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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

AT756/16
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  • Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    AT756/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная защита кожи, гладкое бритье

      • Плавающие головки Lift & Cut
      • 8ч. зарядки — 40 мин. автономной работы
      • Откидной триммер
      Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

      Aquatec: сухое или освежающее влажное бритье с пеной

      Благодаря уплотнению Aquatec бритва полностью водонепроницаема. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья с гелем или пеной, которое обеспечивает дополнительную защиту кожи. По завершении просто откройте бритвенные головки и промойте их под струей воды.

      Лезвия Lift & Cut приподнимают волоски и обеспечивают гладкое бритье

      Лезвия Lift & Cut приподнимают волоски и обеспечивают гладкое бритье

      Система двойных лезвий Lift & Cut приподнимает волоски и аккуратно срезает их у самого основания.

      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Плавно скользит, повторяя контуры лица

      Закругленные головки с низким коэффициентом трения повторяют контуры лица, снижая вероятность порезов.

      40 минут в режиме бритья; время зарядки — 8 часов

      40 минут в режиме бритья; время зарядки — 8 часов

      Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Подзарядка в течение 8 часов обеспечивает до 45 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья.

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

      Система QuickRinse позволяет промывать изделие под струей воды и использовать его в душе.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Лезвия Lift & Cut
        Гибкость головки
        Dynamic Contour Response
        Укладка
        Встроенная насадка-триммер
        SkinComfort
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья

      • Удобство использования

        Дисплей
        • 1 светодиодный индикатор
        • Индикация полного заряда аккумулятора
        • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        Перезарядка
        Очистка
        • Полностью водонепроницаемая
        • Быстрая очистка отсека для волос
        Время работы бритвы
        Более 40 минут, до 14 сеансов бритья
        Время зарядки
        8 часов
        Индикаторы дисплея
        • Аккумулятор заряжен
        • Аккумулятор разряжен
        • Зарядка
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Аккумулятор
        Использование на сухой и влажной коже
        Да

      • Дизайн

        Отделка
        Нет данных
        цвет
        Нет данных
        Ручка
        • Прорезиненная рукоятка
        • Эргономичный удобный захват

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Обслуживание

        Сменные головки
        Модель HQ8 была заменена на SH50
        Гарантия
        Гарантия 2 года
        Сменные бритвенные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,25  Вт
        Максимальная потребляемая мощность
        5,4  Вт

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