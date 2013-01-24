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    ЖК-монитор

    BDL2331VS/00
    Общая оценка / 5
    • Полное погружение в мир 3D Полное погружение в мир 3D Полное погружение в мир 3D
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      ЖК-монитор

      BDL2331VS/00
      Общая оценка / 5

      Полное погружение в мир 3D

      Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      ЖК-монитор

      Полное погружение в мир 3D

      Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах

      Полное погружение в мир 3D

      Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      ЖК-монитор

      Полное погружение в мир 3D

      Теперь вам не придется приобретать специальные очки для просмотра 3D-контента в высоком качестве. 28 лентикулярных областей просмотра гарантируют незабываемые впечатления — ни один зритель не останется равнодушным. Узнать обо всех преимуществах

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        ЖК-монитор

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        Итого:

        Полное погружение в мир 3D

        без специальных очков

        • 23"/58,4 см
        • Автостереоскопическое 3D-изображение
        • Full-HD
        Автостереоскопическое 3D-изображение

        Автостереоскопическое 3D-изображение

        Наслаждайтесь потрясающим 3D-изображением без специальных очков благодаря автостереоскопическому эффекту 3D. Лентикулярная технология обеспечивает прекрасную четкость и глубину, делая 3D-изображение еще более реалистичным и приятным для просмотра.

        ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

        Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Датчик температуры определяет состояние устройства

        Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.

        Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

        Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

        28 лентикулярных изображений для потрясающей плавной картинки в 3D

        28 лентикулярных изображений позволяют рассматривать виртуальные объекты на 3D-дисплее, обеспечивая самые невероятные визуальные 3D-эффекты.

        2D plus Depth

        Формат 2D-plus-Depth, преобразованный в 28 различных изображений в формате 3D

        Визуализация 3D-контента

        Для воспроизведения 3D-контента и управления параметрами 3D- и 2D-визуализации вместе с дисплеем предоставляются программные средства. Собственно 3D-контент создается при помощи плагинов, доступных для популярных пакетов программ 3D-анимации. 2D- или стереоконтент можно преобразовать в формат 2D-plus-Depth. Поскольку дополнительный диапазон глубины невелик, формат 2D-plus-Depth совместим с имеющимися инструментами сжатия.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          58,9  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          23  дюйма
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          300  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1000:1
          Время отклика (типич.)
          5  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          150  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          150  градусов
          Шаг пикселей
          0,265 x 0,265 мм
          Цвета дисплея
          16,7 миллиона цветов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          Технология 3D
          • Автостереоскопический 3D-дисплей
          • Фиксированная лентикулярная 3D-технология
          • Входной формат: 2D-plus-Depth

        • Подключения

          ПК
          DVI-D x1
          А/В выход
          Аудиовход (Л/П) x1
          USB
          USB 2.0 x 1

        • Функции управления

          Размещение
          Ландшафтный
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Энергосберегающие функции
          • Датчик освещения Ambient
          • Smart Power
          Функции контроля безопасности
          • Контроль нагрева
          • Датчик температуры
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Упаковка
          Коробка для многократного использования

        • Размеры

          Толщина рамки
          1,6 см / 0,63 дюйма
          Ширина устройства
          566  мм
          Высота устройства
          360  мм
          Глубина устройства
          50  мм
          Высота с подставкой
          499  мм
          Глубина с подставкой
          171  мм
          Крепление VESA
          100 x 100 мм
          Вес продукта
          6,5  кг
          Вес изделия (фунты)
          14,3

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0—40  °C
          Относительная влажность
          20 - 80  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Питание

          Потребление (в режиме работы)
          Станд. 28,62 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,1 Вт

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 1,5 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          • Краткое руководство
          Дополнительные аксессуары
          Блок передачи 3D

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • RoHS
          • GOST
          Гарантия
          Европа/Северная Америка: 1 год

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство
        • Дополнительные аксессуары: Блок передачи 3D

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