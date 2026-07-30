КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Удивите свою аудиторию стильным решением
  • Удивите свою аудиторию стильным решением
  • Удивите свою аудиторию стильным решением
  • Удивите свою аудиторию стильным решением
  • Удивите свою аудиторию стильным решением
  • Удивите свою аудиторию стильным решением

Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL3245E/00

Удивите свою аудиторию стильным решением
Передавайте важную информацию и демонстрируйте рекламные материалы с невероятным качеством изображения на этом дисплее 32". Он имеет широкий набор функций и идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет стоимость.
Посмотреть все преимущества

благодаря этому многофункциональному дисплею

Удивите свою аудиторию стильным решением

  • 81 см (32")

  • для рекламных панелей

  • Full-HD

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

Управление по сети: RJ45

Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.