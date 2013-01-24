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    ЖК-монитор

    BDL3245E/00
    Общая оценка / 5
    • Удивите свою аудиторию стильным решением Удивите свою аудиторию стильным решением Удивите свою аудиторию стильным решением
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      ЖК-монитор

      BDL3245E/00
      Общая оценка / 5

      Удивите свою аудиторию стильным решением

      Передавайте важную информацию и демонстрируйте рекламные материалы с невероятным качеством изображения на этом дисплее 32". Он имеет широкий набор функций и идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет стоимость. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Удивите свою аудиторию стильным решением

      Передавайте важную информацию и демонстрируйте рекламные материалы с невероятным качеством изображения на этом дисплее 32". Он имеет широкий набор функций и идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет стоимость. Узнать обо всех преимуществах

      Удивите свою аудиторию стильным решением

      Передавайте важную информацию и демонстрируйте рекламные материалы с невероятным качеством изображения на этом дисплее 32". Он имеет широкий набор функций и идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет стоимость. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Удивите свою аудиторию стильным решением

      Передавайте важную информацию и демонстрируйте рекламные материалы с невероятным качеством изображения на этом дисплее 32". Он имеет широкий набор функций и идеально подходит для проектов, в которых ключевую роль играет стоимость. Узнать обо всех преимуществах

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        ЖК-монитор

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        Удивите свою аудиторию стильным решением

        благодаря этому многофункциональному дисплею

        • 81 см (32")
        • для рекламных панелей
        • Full-HD

        ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

        Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

        Управление по сети: RJ45

        Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

        Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

        Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Шаблон для монтажа в крепления VESA, облегчающий настенный монтаж дисплея

        Унифицированный промышленный стандарт для настенного монтажа IT-оборудования, разработанный ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники.

        Дистанционное управление и настройка через протокол RS232

        Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.

        Усовершенствованная функция антипрогорания

        Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

        Работа в портретном положении

        Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

        Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

        Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          80,1  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          31,55  дюйма
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          500  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1450:1
          Время отклика (типич.)
          5  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Шаг пикселей
          0,364 x 0,364
          Цвета дисплея
          1,06 миллиарда цветов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Подключения

          ПК
          • Вход VGA D-Sub 15HD
          • Выход VGA D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • Выход RS232 D-sub9
          • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
          • RJ45
          А/В вход
          • HDMI x1
          • Компонентный (BNC) x1
          • Разъем S-video x1
          • Аудио (Л/П) x2
          • Композитный (BNC) x1
          А/В выход
          • Композитный (BNC) x1
          • Аудиовход (Л/П) x1

        • Функции управления

          Размещение
          • Портретная
          • Ландшафтный
          Ячеечная матрица
          5 x 5
          Изображение в изображении
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • VGA
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ:
          Блокируемый
          Простая установка
          Ручки для переноски
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          Упаковка
          Коробка для многократного использования

        • Размеры

          Толщина рамки
          36 мм (1,4")
          Крепление VESA
          200 x 200 мм, 400 x 200 мм
          Вес продукта
          12,8  кг
          Вес изделия (фунты)
          28,2 фт
          Ширина устройства
          774  мм
          Ширина устройства (в дюймах)
          30,5  дюйма
          Высота устройства
          468  мм
          Высота устройства (в дюймах)
          18,4  дюйма
          Глубина устройства
          116  мм
          Глубина устройства (в дюймах)
          4,6  дюйма

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0—40  °C
          Относительная влажность
          5—90  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Питание

          Потребление (в режиме работы)
          88 Вт, типич.
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 10 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          • Краткое руководство
          Подставка
          BM03211 (дополнительно)

        • Прочее

          Гарантия
          Европа/Северная Америка: 3 года
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класс B
          • UL/cUL
          • CCC
          • RoHS
          • C-Tick

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство

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