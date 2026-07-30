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Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL4225E/00

Лучший рекламный дисплей
Этот 107 см (42") ЖК-монитор, управляемый по сети, сэкономит ваши средства. Эта модель, созданная как для работы в сети, так и для эксплуатации в качестве монитора общего использования, оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям.
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для использования в помещении

Лучший рекламный дисплей

  • 107 см (42")

  • мультимедийный

  • Full-HD

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

Этот монитор имеет собственную функцию увеличения, которая позволяет простое применение функции видеостены, без использования дорогого дополнительного оборудования. Возможность создания Vidiwall из 25 дисплеев с 5 дисплеями по горизонтали и вертикали.

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

Технические характеристики

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