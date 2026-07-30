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Больше не доступен
BDL4245E/00
107 см (42")
для рекламных панелей
Full-HD
Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.
Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.
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