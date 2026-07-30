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  • Потрясающая четкость изображения
  • Потрясающая четкость изображения
  • Потрясающая четкость изображения
  • Потрясающая четкость изображения
  • Потрясающая четкость изображения
  • Потрясающая четкость изображения

Больше не доступен

BrillianceРекламный дисплей

BDL4245E/00

Потрясающая четкость изображения
Когда речь заходит о соотношении высокой производительности и доступной цены, этому дисплею нет равных. Демонстрируйте рекламные материалы вашей аудитории в потрясающем качестве Full HD. Пусть стоимость владения снижается, а прибыль увеличивается!
Посмотреть все преимущества

благодаря дисплею Full HD

Потрясающая четкость изображения

  • 107 см (42")

  • для рекламных панелей

  • Full-HD

Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

Создан для круглосуточной работы

Создан для круглосуточной работы

Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

Технические характеристики

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