Другие продукты в комплекте
- Драйвер для сенсорного экрана на USB
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Кабель USB
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Краткое руководство
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Еще большая вовлеченность аудитории
Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще большая вовлеченность аудитории
Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории. Узнать обо всех преимуществах
Еще большая вовлеченность аудитории
Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще большая вовлеченность аудитории
Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории. Узнать обо всех преимуществах
Дисплей Multi-Touch
Итого:
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.
Дополнительная интерактивность благодаря 6 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 6 точек касания — невероятно экономичное решение.
Невидимая сетка ИК-лучей на поверхности экрана обеспечивает невероятную точность и малое время отклика, даже если вы прикоснетесь к экрану пальцем, стилусом или в перчатках. И никаких "фиктивных" точек.
Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.
Изображение/дисплей
Характеристики
Подключения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Функции управления
Питание
Размеры
Условия эксплуатации
Звук
Аксессуары
Прочее