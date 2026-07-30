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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Multi-Touch

BDT3250EM/06

Еще большая вовлеченность аудитории
Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории.
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благодаря дисплею Multi-Touch

Еще большая вовлеченность аудитории

  • 32"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • Инфракрасный, 6 точек касания

Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

Настоящая технология Multi-Touch с 6 одновременно активными точками касания

Дополнительная интерактивность благодаря 6 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 6 точек касания — невероятно экономичное решение.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Примечание. Дисплеи Philips BDT Multi-touch разработаны на основе оригинальных рекламных дисплеев BDL. Номер модели и серийный номер оригинальных дисплеев BDL можно найти в экранном меню. В случае проверки на соответствие стандартам используйте номер модели оригинального дисплея BDL.