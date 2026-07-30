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Больше не доступен
BDT3250EM/06
32"
Боковая светодиодная подсветка
Full-HD
Инфракрасный, 6 точек касания
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.
Дополнительная интерактивность благодаря 6 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 6 точек касания — невероятно экономичное решение.
Отзывы
Примечание. Дисплеи Philips BDT Multi-touch разработаны на основе оригинальных рекламных дисплеев BDL. Номер модели и серийный номер оригинальных дисплеев BDL можно найти в экранном меню. В случае проверки на соответствие стандартам используйте номер модели оригинального дисплея BDL.