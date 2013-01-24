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    Дисплей Multi-Touch

    BDT3250EM/06
    Общая оценка / 5
    • Еще большая вовлеченность аудитории Еще большая вовлеченность аудитории Еще большая вовлеченность аудитории
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      Дисплей Multi-Touch

      BDT3250EM/06
      Общая оценка / 5

      Еще большая вовлеченность аудитории

      Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Дисплей Multi-Touch

      Еще большая вовлеченность аудитории

      Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории. Узнать обо всех преимуществах

      Еще большая вовлеченность аудитории

      Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Дисплей Multi-Touch

      Еще большая вовлеченность аудитории

      Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории. Узнать обо всех преимуществах

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        Дисплей Multi-Touch

        Итого:

        Еще большая вовлеченность аудитории

        благодаря дисплею Multi-Touch

        • 32"
        • Боковая светодиодная подсветка
        • Full-HD
        • Инфракрасный, 6 точек касания
        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

        Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

        Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

        В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

        Настоящая технология Multi-Touch с 6 одновременно активными точками касания

        Дополнительная интерактивность благодаря 6 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 6 точек касания — невероятно экономичное решение.

        Инфракрасный сенсорный экран

        Невидимая сетка ИК-лучей на поверхности экрана обеспечивает невероятную точность и малое время отклика, даже если вы прикоснетесь к экрану пальцем, стилусом или в перчатках. И никаких "фиктивных" точек.

        Пакет ПО Smart Control

        Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

        Специальная подставка на задней панели для установки ПК

        При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

        Поддерживает все основные операционные системы

        Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Диагональ экрана (в дюймах)
          31,55  дюйма
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          80  см
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          400  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1400:1
          Динамическая контрастность
          7000:1
          Формат изображения
          16:9
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Шаг пикселей
          0,36375 x 0,36375
          Цвета дисплея
          16,7 миллиона
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • 3D MA деинтерлейсинг

        • Характеристики

          Технология Multi-Touch
          Инфракрасный сенсорный экран
          Точки касания
          6 одновременно активных точек касания
          Защитное стекло
          Закаленное защитное стекло 5 мм

        • Подключения

          ПК
          • RJ45
          • Вход VGA D-Sub 15HD
          • Выход VGA (через DVI-I)
          • RS232 D-Sub9
          • Выход RS232 D-sub9
          • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
          А/В вход
          • DVI-D x1
          • Компонентный (BNC) x1
          • Композитный (BNC) x1
          Другие подключения
          • DisplayPort
          • DVI-выход
          • HDMI
          • AC-выход
          • ИК-выход
          • Разъем для внешнего динамика
          • USB
          А/В выход
          Аудиовход (Л/П) x1

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Функции управления

          Размещение
          • Портретная
          • Ландшафтный
          Изображение в изображении
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Возможность сетевого управления
          • RJ45
          • RS232
          • HDMI (один провод)
          Сквозной канал сигнала
          • DVI
          • RS232
          • VGA
          • Проходной вход IR
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Простая установка
          • Выход AC
          • Специальная подставка
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Упаковка
          Коробка для многократного использования
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый

        • Питание

          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребление (в режиме работы)
          41,13 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5 Вт

        • Размеры

          Вес продукта
          19,8  кг
          Крепление VESA
          400 x 200 мм
          Ширина рамки
          38 мм
          Глубина устройства
          78  мм
          Высота устройства
          471  мм
          Ширина устройства
          779  мм

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность
          20–80  %
          Высота
          0–3000 м
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 10 Вт (среднеквадр.)

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Драйвер для сенсорного экрана на USB
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Кабель USB
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          • Краткое руководство

        • Прочее

          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Испанский
          • Традиционный китайский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CCC
          • CE
          • FCC класс B
          • RoHS
          • UL/cUL
          • C-Tick

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Драйвер для сенсорного экрана на USB
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Кабель USB
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство

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            • Примечание. Дисплеи Philips BDT Multi-touch разработаны на основе оригинальных рекламных дисплеев BDL. Номер модели и серийный номер оригинальных дисплеев BDL можно найти в экранном меню. В случае проверки на соответствие стандартам используйте номер модели оригинального дисплея BDL.

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