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Система бритья Triple Protect
Максимально гладкое бритье
Двусторонние гребни для подравнивания
Подходит для использования в душе
Система бритья Triple Protect оснащена закругленными кончиками и сеткой с ромбовидными отверстиями, обеспечивающими дополнительный комфорт при соприкосновении с кожей, а также защитной насадкой, значительно снижающей риск раздражения.
Технология режущего блока обеспечивает гладкое и точное бритье волосков длиной более 0,2 мм. Головка стайлера оснащена сеткой с ромбовидными отверстиями, гарантирующей оптимальный результат и оставляющей на коже ощущение мягкости и свежести.
Двусторонние гребни качественно и эффективно подравнивают волоски до 2–3 мм на всем теле, включая интимные зоны, двигаясь в любом направлении.
4.6
из 5
43
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
Sergiy82
10/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Рекомендую
Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000
Positively
02/10/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Для тіла найкращій вибір
Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.
Плюсы
Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
ЛЕленка
02/08/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
триммер хорошо убирает волосы, не раздражает
легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.
Минусы
не сьемная головка, не понятно как чистить(
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году.
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