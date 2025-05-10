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Все серии

  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения
  • Удобный уход за волосами на теле без раздражения

Body Groomer 3000 SeriesС системой бритья Triple Protect

BG3480/15

4.6
| (43) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Удобный уход за волосами на теле без раздражения
Откройте для себя комфортное бритье волос на теле без раздражения кожи. Система бритья Triple Protect обеспечит гладкое бритье даже в чувствительных зонах, а насадка-гребень 2–3 мм позволит подравнивать волосы для создания ухоженного образа.
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Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

Для гладкого и комфортного бритья

Удобный уход за волосами на теле без раздражения

  • Система бритья Triple Protect

  • Максимально гладкое бритье

  • Двусторонние гребни для подравнивания

  • Подходит для использования в душе

Запатентованная технология режущего блока для бережного ухода за кожей

Запатентованная технология режущего блока для бережного ухода за кожей

Система бритья Triple Protect оснащена закругленными кончиками и сеткой с ромбовидными отверстиями, обеспечивающими дополнительный комфорт при соприкосновении с кожей, а также защитной насадкой, значительно снижающей риск раздражения.

Гладкое и чистое бритье до 0,2 мм

Гладкое и чистое бритье до 0,2 мм

Технология режущего блока обеспечивает гладкое и точное бритье волосков длиной более 0,2 мм. Головка стайлера оснащена сеткой с ромбовидными отверстиями, гарантирующей оптимальный результат и оставляющей на коже ощущение мягкости и свежести.

Съемные гребни для подравнивания волос в любом направлении

Съемные гребни для подравнивания волос в любом направлении

Двусторонние гребни качественно и эффективно подравнивают волоски до 2–3 мм на всем теле, включая интимные зоны, двигаясь в любом направлении.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

43

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

3

10/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Рекомендую

Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

02/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Для тіла найкращій вибір

Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.

Плюсы

Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

02/08/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

триммер хорошо убирает волосы, не раздражает

легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.

Минусы

не сьемная головка, не понятно как чистить(

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году. 

      1. При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки