КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Body Groomer 3000 Series С системой бритья Triple Protect

Поддержка

Body Groomer 3000 SeriesС системой бритья Triple Protect

BG3480/15

Body Groomer 3000 Series С системой бритья Triple Protect

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

BG5475, BG7480, BG7490 US

Интерактивное онлайн-руководство

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • ZIP файл, 276.5 kB
  • 5 December 2025

Запасные части и аксессуары

Связаться с Philips

Мы готовы помочь